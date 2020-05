Zakaj imajo finski policijski kombiji drugačen grb?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finska policija je tesno povezana z grbom meča in okronane levje glave. Praktično povsod ga je moč zaslediti, po novem tudi na maski hladilnika.

Finska policija je tesno povezana z grbom meča in okronane levje glave. Praktično povsod ga je moč zaslediti, po novem tudi na maski hladilnika. Foto: Finska policija

Finska policija ima na svojih uniformah prav poseben emblem meča, ki se na vrhu konča z okronano levjo glavo. Ta posebni grb se je preselil tudi na policijska vozila in zamenjuje proizvajalčev logotip na maski hladilnika. Gre za unikatno in zanimivo tradicijo, zato smo poiskali, čemu služi sprememba emblema na policijskih vozilih.

Meč z okronano levo glavo - gre za emblem, ki je na vsaki policijski uniformi finske policije. Gre za pomemben simbol policije, prepoznaven tudi na činu, v zadnjem času pa vse bolj pomemben del policijskih avtomobilov. Policisti dobijo ta policijski emblem tudi kot obesek za okoli vratu, tako ljudje hitreje in lažje prepoznajo policista na ulici ali med opravljanjem dolžnosti.

Foto: Finska policija

V masko hladilnika se je preselil z namenom

Poliisi oziroma prevedeno finska policija ima v svoji floti kar 1.600 vozil, med njimi je skoraj tretjina kombijev. V uporabi imajo še Foto: Finska policija okoli petsto karavanov, sto motorjev, 90 snežnih sani in okoli 90 čolnov. Tovarniški emblem sicer za zdaj zamenjujejo le na kombijih. A ne gre za prilagajanje policijskih kombijev zaradi videza, temveč gre za tehnično rešitev. Ker so originalni logotipi v maski hladilnika v celoti plastični, za njimi ni mogoče vgraditi zvočnika.

Nadomestili so jih s kovinskim grbom finske policije, ki ima na sredini zračno mrežico. Pod njo so vgradili policijsko sireno in poleg praktične rešitve še dodali posebno noto policijskim avtom.

Izvor logotipa je sicer tesno povezan s finskim grbom leva s krono na rdeči podlagi. Sprednja desna okončina leva je odeta v oklep in v roki drži meč, z zadnjimi okončinami pa stoji na sablji. Grb je nastal okoli leta 1580.