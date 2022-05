Za velike družine, a kako premikati te sedeže?

OCENA



Transit je že v osnovi bolj delovno usmerjen od izrazito potovalnega tournea. Različica trail je še posebej prilagojena zahtevnejšim okoljem, na primer s pogonom z mehansko omejenim zdrsom, še vedno pa ta dostavnik ponuja uporabnikom več kot samo osnovno udobje.



Različica trail je približno dva tisočaka in pol dražja od osnovne opreme trend, dolgo medosje L2 pa pomeni dodatnih 700 evrov. Gre za 367-milimetrski prirastek na dolžini (5.339) in medosju (3.300) ter zajeten prtljažnik z volumnom dva kubična metra.



Osnovna cena testnega vozila znaša s popustom 38.080 evrov, dodatne opreme pa je za 4.500 evrov. Pri tem z 2.780 evri izstopa inteligentni omejevalnik hitrosti, ki vključuje pomembne sisteme, kot so radarski tempomat, prepoznavanje znakov, avdiosistem z vmesnikom sync 3 za Android Auto in Apple CarPlay, navigacija, 8-palčni barvni zaslon, radio, 10 zvočnikov ...

Motor: štirivaljni dizelski, 136 kW



Poraba na testu: 8,0 l/100 km



Cena vozila: 42.580 EUR

Trail je trend plus 2.500 evrov

Izzivalna maska, s katero se razkazuje tudi ranger raptor, se vidi že od daleč. V slogu trail sta oblikovana odbijača in pragova, jeklena platišča so zamenjala črna iz litine. Sedeži so v celoti usnjeni, voznikov je vsestransko nastavljiv, tudi v ledvenem delu, po višini sedala celo dvakrat. Za boljši oprijem na slabših podlagah je vgrajen mehanski sistem za omejevanje zdrsa in porazdelitev navora.

Trikrat trije sedeži

V transita so tudi spredaj namestili tri sedeže, tako da kombi lahko prevaža devet oseb, medtem ko gre pri tourneu za razporeditev sedežev 2 – 3 – 3. Hitro merjenje razkriva različne dimenzije, saj je voznikov prek sedala širok 52 centimetrov, sedeži druge in tretje vrste pa merijo po 50. "Kazenska" sedeža sta spredaj, ki merita vsega 40 centimetrov.

Vzdolžno in po naklonu sta nenastavljiva, vseeno pa uporabna. Pod desnim sedalom je več prostora kot samo za gasilni aparat in dvigalo (rezerva je pod prtljažnikom), del srednjega naslonjala pa se položi v ravno površino z utoroma za pijačo.

Transit trail se razkazuje z razpoznavno masko rangerja raptor. Ščitna plošča je serijska, enako tudi dnevne luči LED, ksenonski žarometi so za doplačilo (510 EUR). Foto: Gašper Pirman

Zaradi krilnih vrat ima transit nameščeno registrsko tablico na levi, elipso z napisom ford in oznako trail pa na desni strani. Foto: Gašper Pirman

L2 dodaja 0,7 kubičnega metra v prtljažniku

Prtljažni prostor 9-sedežnega podaljšanega transita meri zajetna dva kubika. Poleg volumna je pomembna tudi nosilnost, ki po homologaciji znaša 1.262 kilogramov. To pomeni, da devet potnikov lahko naloži še okoli pol tone prtljage. Po odstranitvi sedežev druge in tretje vrste se volumen poveča skoraj do sedem kubikov oziroma 6,8, če upoštevamo volumen tovornega transita furgona L2H1.

Kaj nas je zmotilo



Že manipuliranje s posamičnima sedežema ni prav preprosto, kljub branju navodil.



Odstranitev dvojnih sedežev je delo za dve močni osebi, za namestitev nazaj pa morata biti tudi zelo spretni. Uporabnikom svetujemo, da pred prvo demontažo sedežev obiščejo eno od Fordovih delavnic, da jim izurjeno osebje prikaže celoten postopek.

Ni vse zlato, kar se (usnjeno) sveti

Vsi sedeži so praktično na enak način bočno podprti, kar je primerno za potnike in komaj zadovoljivo za voznika. Vstopanje v tretjo vrsto sedežev je predvideno z običajne, to je desne strani, kjer se prvi enojni sedež dovolj preprosto odmakne. Težji bi bil dostop skozi leva drsna vrata. Tam je namreč dvojni sedež, ki se lahko postavi navpično samo od zadaj.

Od sedežev druge in tretje vrste sta desna dva enojna, preostali štirje pa dvojni. Ne glede na to so vsa naslonjala ločeno poklopna, vse skupaj pa se lahko postavi navpično in v takem položaju odstrani iz vozila. Ampak nikar, če imate težave s križem, kar pojasnjujemo v odstavku "Kaj nas je zmotilo".

Klima je ročna kot v tourneu

Sploh pa ne trdimo, da so avtomatske klime bolj učinkovite. V transitu, enako kot pri testu tournea, deluje klima odlično z ločenim uravnavanjem nad drugo vrsto sedežev. Takoj smo sicer opazili, da stekli v drsnih vratih nista pomični, kar bodo potniki na sedežih druge vrste v poletni mesecih pogrešali.

Razen predalčka z dvema vhodoma USB za ročno zavoro v srednjem in zadnjem delu kabine ni odlagalnih mest, kakršna so v tourneu. Tako je naša hvala omejena na sprednji del, kjer je množica odlagalnih površin nad in znotraj armaturne plošče ter v vratih. Dodajamo, da sta v drugi vrsti dve sidrišči isofix in eno v tretji.

Ročna zavora kljub trem sedežem

Dobro oprijemljiv volan, odet v solidno imitacijo usnja z bolj posrednim prenosom (3,2 zavrtljaja), je položen kot pri tourneu. Konzola s prestavno ročico je enako dvignjena, vendar močno zožena zaradi sredinskega sedeža. Ročica deluje natančno s hodi, ki so za gospodarsko vozilo presenetljivo kratki.

Kljub trem sedežem so ročico ročne zavore stisnili med vozniški in srednji sedež. Je zlahka dosegljiva, morda pa sta desni sedali prav zato malo ožji. Preglednost naprej je odlična (voznikov sedež je po višini nastavljiv kar dvakrat), kakor tudi bočna s pomočjo dvojnih ogledal in nazaj prek kamere.

Transit se vozi na komercialnih gumah (C)

Transit se kot gospodarsko vozilo pelje na komercialnih gumah z oznako 215/65 R16C. Maso 2.138 kilogramov praznega vozila, ki naloženo lahko tehta do 3.400 kilogramov, dobro prenašajo. Pretirano hrupne niso niti na avtocesti pri 130 na uro (merilnik na 134), kjer se dizelski motor vrti približno z 2.300 vrtljaji.

Zaradi mase in tršega podvozja deluje med ovinki zanesljivo kljub temu, da z višino presega širino. Morda so prav zato vgradili sistem proti prevračanju, ki (verjetno) poseže vmes, še preden bi se transit postavil na dve kolesi. Delovanje mehanskega sistema za omejevanje zdrsa smo občutili le na mokri cesti, kjer je bilo poseganje med pospeševanjem v ovinkih očitno.

Kombi je za vožnjo nezahteven

Indikator prestavljanja morda malo pretirava v varčno smer. Pri pospeševanju se prikaže takoj za 1.500 vrtljaji, med enakomerno vožnjo pa že pod 1.400 zahteva prestavo višje in nato prenaša vožnjo z manj kot 1.200 vrtljaji. Nas je kar malo zaskrbelo za motor, zato varčevalnih napotkov nismo vedno ubogali.

Sistem start stop deluje tako, kot je treba. Hočemo reči, da izklopi motor, ko voznik prestavi v prosti tek, pri čemer lahko, če želi, stopi z zavorne stopalke. Tu omenjamo še način uravnavanja višine žarometov, ker nam je všeč. Gre za skrito stikalce, ki ga je treba izbezati iz okroglega stikala za vklop luči.

Kljub trem sedežem spredaj so konstruktorji našli prostor za namestitev klasične ročne zavore. Naj spomnimo, da ima tourneo spredaj le dva sedeža. Foto: Gašper Pirman

Srednji in desni sedež sta ožja (40 cm) in nepomična. Pod desnim sedalom je zajeten uporaben prostor. Foto: Gašper Pirman

Radarski tempomat za avtocesto in podeželje

Radarski tempomat je uveljavljen tudi pri ročnih menjalnikih, kjer zahteva sodelovanje voznika. V transitu deluje odzivno v obe smeri, mislimo pri zaviranju in samodejnem pospeševanju, ko vozilo pred nami poveča hitrost. Sicer pa uravnava hitrost od 30 naprej, uporaba sklopke ga pri tem ne zmoti.

Poleg že omenjene tihe vožnje po avtocestah se transit lepo znajde tudi na odprtih cestah. No, zaradi tršega vzmetenja je bolj udoben, kadar je polno naložen. Z merilnikom na 94 se pelje mimo radarskih kontrol, motor pa prijetno brni pri 1.600 vrtljajih. Če bi šlo po ravnem v nedogled, ne bi porabil niti šestih litrov. Tudi pospeševanje od tod naprej je odzivno, saj gre že za območje največjega navora.

Porabi goriva 8,0 moramo prišteti še AdBlue

Računalnik testnega transita vse od nabave ni bil ponastavljen in po prevoženih 5.200 km je nameril povprečje 8,6. Testno porabo 8,0 smo izračunali po točenju in preverili z računalnikom na trasi primerjalnih testov PRIMA. Na umirjenem odseku je kombi porabil 6,7, na dinamičnem 8,5, na avtocesti 8,4, v mestu 7,9 in skupaj 8,0.

Ko je merilnik ODO prikazoval skupno prevoženo razdaljo 5.600 kilometrov, je računalnik opozarjal, da je dodatka AdBlue še za 800 kilometrov. Nemudoma smo do roba (19,56 litra) natočili posodo, tako da je treba k porabi goriva prišteti še 0,35 litra na sto kilometrov. Dodajmo še, da se gorivo natoči v 70-litrski rezervoar brez pokrovčka.

tehnični podatki ford transit custom kombi L2H1 2.0 TDCi trail vrsta motorja štirivaljni turbo dizel delovna prostornina (cm3) 1995 moč v kW (KM) pri vrt./min. 136 (185) pri 3500 navor v Nm pri vrt.min. 415 pri 1500 menjalnik 6-stopenjski ročni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 5339 x 2032 x 2040 medosna razdalja v mm 3300 prtljažnik v dm3 2000 število sedežev 9 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 2138 (1262) največja hitrost v km/h 180 pospešek do 100 km/h v sekundah n. p. poraba (po normah EU) v L/100 km 7,6 poraba na testu v L/100 km 8,0 cena osnovnega modela v EUR 34.330 cena testnega vozila v EUR 38.080 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 42.580

Dostop do tretje vrste sedežev je dovolj preprost s polaganjem naslonjala in postavitvijo desnega sedeža navpično. Foto: Gašper Pirman

Za devetimi sedeži je v podaljšani karoseriji kar za dva kubika prostora. Po odstranitvi sedežev druge in tretje vrste se volumen poveča skoraj do sedem kubikov. Foto: Gašper Pirman