Za čistejši motor

Foto: Getty Images

Prednosti

Če želimo, da bi avto odlično deloval, moramo poskrbeti, da njegovo srce, torej njegov motor, teče brezhibno. Zahvaljujoč inovativnemu paketu aditivov goriva MOL EVO zmanjšujejo nastajanje oblog in pomagajo čistiti motor ter ga ohranjati čistega dlje časa. Goriva MOL EVO s posebnimi aditivi tako ščitijo sestavne dele motorja pred korozijo in nastankom oblog. Te niso le nadloga na motorjih starejših avtomobilov, temveč se začnejo nabirati od prvega prevoženega kilometra. Goriva MOL EVO skrbijo za preventivo, njihova dodana vrednost pa je tudi to, da odstranjujejo že nastale obloge. Z njimi se boste torej aktivno lotili težave, ki vas morda pesti že leta.

Vedno optimalno

Z vsako uporabo je motor avtomobila podvržen nabiranju umazanih delcev, kar okrni delovanje motorja. Z redno uporabo goriv MOL EVO bo celoten sistem za oskrbo z gorivom, od rezervoarja, injektorja pa vse do ventilov, ostal čist, motor pa bo ohranil svojo prvotno odzivnost, pospešek in porabo goriva. Enakomerni vbrizg zagotavlja optimalno doziranje goriva, optimalno porabo in zmogljivosti motorja, ki bodo kar najbolj primerljive s tistimi, ki so tovarniško predpisane. Zaradi čistega sistema vbrizga se poveča tudi prihranek. V praksi namreč enakomernejši vbrizg pomeni, da lahko z le enim rezervoarjem goriva prevozite daljšo razdaljo.

Foto: Getty Images

Na voljo za vsakogar

Inovativne rešitve, ki jih ponujajo goriva MOL EVO, so na voljo tako za dizelski kot tudi za bencinski tip motorja. Goriva MOL EVO z izjemnimi rezultati na področju čiščenja motorja prekašajo pričakovanja Evropskega standarda kakovosti v svoji kategoriji.

In kaj pravijo številke?

Skladno z rezultati testiranj na motorjih, ki so jih opravili v skladu s standardi CEC F-20-98, TDG-F-13/GDI, CEC F-23-01 in CEC F-98-08 organizacije European Lab, določeni tipi goriv EVO z izboljšanim paketom dodatkov učinkovito zmanjšujejo količino obstoječih oblog do 58 odstotkov ter na ta način čistijo motor in sistem vbrizga goriva.

Na podlagi standardnih industrijskih testov, opravljenih z različnimi gorivi in vrstami motorjev, je bil čistilni učinek novih goriv MOL EVO naslednji:

Bencin EVO

• 55 odstotkov odstranjenih oblog pri starejših motorjih s posrednim vbrizgom goriva (PFI), kjer se obloge na ventilih lahko pojavijo predvsem zaradi vbrizganega goriva.

• 31 odstotkov odstranjenih oblog pri novejših bencinskih motorjih z neposrednim vbrizgom goriva (GDI), kjer se lahko zaradi goriva na šobah za vbrizg pojavijo obloge.

Dizel EVO

• 58 odstotkov odstranjenih oblog pri novejših turbodizelskih motorjih s skupnim vodom in neposrednim vbrizgom goriva, kjer se lahko zaradi goriva na šobah za vbrizg pojavijo obloge.