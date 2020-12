Z malim avtomobilom sta prevozila 666 tisoč kilometrov

V Sloveniji osnovni spacestar stane manj kot devet tisoč evrov, v ZDA pa želijo za ta 3.845 milimetrov dolg avto okoli enajst tisoč evrov. Čeprav gre za nezahteven, mestni avto s prostorninsko majhnim atmosferskim motorjem sta Janice in Jerry Hout iz zvezne države Minnesota s svojim roznim mitsubishijem prevozila kar 666 tisoč kilometrov.

Vsako leto sta prevozila več kot 100 tisoč kilometrov

Par se je za nakup odločil leta 2014 in vsako leto z njim prevozil okoli sto tisoč kilometrov. Po prevoženih 414 tisoč miljah sta obiskala uradni servis, tam pa je število prevoženih kilometrov padlo v oči lastniku. Ta je bil presenečen nad številom prevoženih kilometrov, še posebej, če upoštevamo, da sta jih naredila v mestnem avtomobilu z vgrajenem 1,2-litrskim trivaljnim motorjem.

V zameno za njun avto so jima ponudili nov model mirage z velikim popustom. Zadavoljna lastnika sta z veseljem sprejela kupčijo, težav kljub številnim prevoženim kilometrov nista imela. Pri okoli 200 tisoč kilometrih sta morala zamenjati kolesne ležaje in pri okoli 350 do 400 tisoč kilometrov je bilo potrebno zamenjati še zaganjalnik motorja. Drugih stroškov razen bencina in rednih servisov nista imela.