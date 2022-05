Z električnim Nissanov na noro pot: kje bodo polnili avto?

Za ta neverjetni podvig bodo seveda močno izboljšali električni nissanov model ariya. Z njim bodo morali namreč premagati tako led in sneg, kot tudi neurejene ceste in gozdove.

Za ta neverjetni podvig bodo seveda močno izboljšali električni nissanov model ariya. Z njim bodo morali namreč premagati tako led in sneg, kot tudi neurejene ceste in gozdove.

Leta 2007 se je trojec iz oddaje Top Gear odpravil na skrajno točko Severnega tečaja z močno predelanim toyoto hiluxom. Isto podjetje, ki je predelalo ta legendarni pick-up se pripravlja na novo neverjetno avanturo. Tokrat so izbrali zanimiv avto, električni Nissanov model ariya, za volanom bo sedel Chris Ramsey, ki se bo z njim odpravil na 17 tisoč kilometrov dolgo pot od severnega do južnega tečaja.

Izbira avtomobila za to neverjetno potovanje je sila zanimiva. Nissan je namreč ariyo predstavil že leta 2020 in do danes še ni prišla v prodajne salone širom sveta. Njen doseg se po merilnem ciklu WLTP giblje med 360 in 500 kilometri, odvisno od različice in izbrane baterije. Glede na zahtevnost poti bodo Britanci izbrali štirikolesno gnano izvedenko z večjo baterijo, ta ima na papirju 460 kilometrov dosega, a še vedno se, tako kot številni drugi, sprašujemo kako bodo avto polnili na obeh tečajih in recimo v manj poseljenih državah.

Na pot se bodo odpravili marca 2023

"Novi, povsem električni križanec ariya omogoča, da se vozite dlje, lažje in udobno. S pogonom e-4ORCE ponuja izboljšano stabilnost in oprijem na različnih podlagah, zato vemo, da bo popoln partner Chrisu in njegovi ekipi na njihovi zahtevni povsem električni poti," je povedal Asako Hoshino, podpredsednik Nissana.

Sodeč po prvih skicah se bo ariya na to pot odpravila močno predelana. Ne le mraz in led, avto mora biti pripravljen na vožnjo v visokih temperaturah in slabih cestah, prav tako jih bo v Južni Ameriki čakala zahtevna vožnja čez džunglo. Ramsey sicer ima kar precej izkušenj z vožnjo električnih avtov v ekstremnih okoljih. Z nissan leafom je uspešno končal 16 tisoč dolg Mongolski reli, že štiri leta pa načrtuje pot od severnega do južnega tečaja. Na pot naj bi se odpravil marca prihodnje leto.

