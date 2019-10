Z električnim kolesom obkrožil svet

Svetovni avanturist in kolesarski zasvojenec, Slavonec Hrvoje Jurić, se je po treh letih temeljitih priprav, stotih dneh vožnje in 29 tisoč prevoženih kilometrih na električnem kolesu ustavil v Sloveniji.

1. junija letos se je Hrvoje Jurić odpravil na zahtevno pot, ki ga je uvrstila med Guinessove rekorderke.

Na zadnji del približno 70 kilometrov dolge poti se je Slavonec odpravil danes dopoldan izpred novomeškega Olimpijskega vadbenega centra in znamenitega velodroma, kjer so mu krajši sprejem pripravili tudi kolesarji novomeškega Kolesarskega kluba Adria Mobil in ga nato tudi pospremili na svojih kolesih do slovensko-hrvaške meje.

Na poti so ga spremljale težavne vremenske razmere. Foto: Matija Pospihalj

"Za menoj je izredno zahteven kolesarski projekt, na katerega sem se temeljito pripravljal zadnja tri leta, tako fizično kot psihično, saj sem vedel, da me čakajo izredni napori, kar se je naposled tudi potrdilo. Dnevno sem moral prevoziti tudi do 300 ali včasih celo več kilometrov v vseh možnih vremenskih in geografskih pogojih. Skupaj s spremljevalcem, snemalcem in dokumentaristom Matijom Pospihaljem sva morala poskrbeti, ne zgolj, da sem sam ostal v dnevni formi, pač pa tudi, da je moj električni spremljevalec posebej za to priložnost pripravljeno kolo znamke Giant Revolt E+ ostalo kos vsem cestnim izzivom. Na tem kolesu je namreč ključna in hkrati najdražja prav baterija. Z eno sem namreč lahko prevozil največ 100 kilometrov, a sponzor je poskrbel, da sem vendarle imel tudi več rezervnih, poleg tega pa je bilo možno v potovalnem Adriinem vanu, ki nam je nudil ne zgolj strehe nad glavo, pač pa tudi celotno udobje doma na kolesih, prazne baterije tudi sproti polniti," pravi novi Guinnessov rekorder.

Prekolesaril je 29 tisoč kilometrov. Foto: Matija Pospihalj

Pot, ki jo je prav tako zelo natančno predhodno in dolgo časa načrtoval, ga je popeljala čez štiri kontinente (Evropa, Azija, Avstralija, ZDA), za najtežjo etapo je ocenil traso, ki jo je prevozil skozi Rusijo s ciljem v Vladivostoku. Skupno 9.000 kilometrov poti je namreč moral prevoziti v pičlih 30 dneh, kolikor mu je pač omogočala potovalna viza skozi Rusijo, kar je pomenilo, da je bil tempo vožnje zelo visok in je dnevno prevozil tudi do 400 kilometrov.

Jurič je s prihodom v Zagreb dosegel zastavljeni cilj, pot, ki jo je prevozil, pa mu je ponudila izjemno življenjsko izkušnjo, vredno tudi dokumentarnega filma o boju človeka s samim seboj, s kolesom in neskončnimi kilometri cest, spoznavanju novega okolja in ljudi, ki jih determinirajo drugačne kulture in drugačno življenjsko okolje na sploh.