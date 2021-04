Yamaha želi tudi v avtomobile: razvili so svoj motor

Foto: Yamaha Čeprav ne obujajo idej o izdelavi lastnega avtomobila, želijo pri Yamahi pustiti večji pečat tudi v avtomobilski industriji. V ta namen so izdelali 800-voltni električni motor z močjo kar 350 kilovatov (469 “konjev”), ki ga bodo ponudili drugim proizvajalcem za izdelavo njihovih visokozmogljivih električnih športnih avtomobilov. Moč motorja je glede na dejstvo, da gre le za en motor in ne skupek dveh (kot na primer pri teslah, porsche taycanu …) zelo visoka.

V zadnjih dveh letih so že izdelovali podobne elektromotorje, a ti so imeli moč le od 35 do 200 kilovatov.

Izkušnje tudi iz formule ena

Yamaha je v preteklosti že sodelovala s proizvajalci kot so Toyota, Volvo, Lotus in Ford. med leti 1989 in 1997 so izdelovali tudi motorje za svetovno prvenstvo formule ena.