Vse skrivnosti tovornjaka, ki ima za Porsche posebno nalogo

Prek tega tovornjaka sel lahko istočasno polni do deset električnih avtomobilov.

Porsche ima na voljo velik tovornjak z 32 tonami baterij, ki imajo skupno kapaciteto 2,1 megavatne ure in lahko, ne da bi jih vmes polnili iz električnega omrežja, kjerkoli na dogodkih napolnijo do 30 taycanov.

Vseh 140 baterij v 10 enotah je vodno hlajenih. Foto: Gregor Pavšič "Kar tja levo zavij in ustavi pred tovornjakom," sem zaslišal napotke inštruktorja iz radijskega sprejemnika, ki nas je vodil po nadvse dinamični preizkusni stezi znotraj dirkaškega centra Hockenheimring. Za volanom porscheja taycana turbo S sem odpeljal nekaj hitrih krogov z odločnimi pospeševanji in silovitimi zaviranji. Značilno cviljenje keramičnih zavor je pričalo o nadvse solidnem ritmu, enako tudi pogled na začasno porabo - ta je v tistih nekaj silovitih krogih presegala 90 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov.

Potencial električnega športnega avtomobila, kot je taycan, je neposredno povezan z omejitvami pri kapaciteti baterij in razpoložljivem dosegu, ki je na dirkališču seveda mnogo nižji kot ob običajni vožnji po vsakdanjih cestah.

Kje "na terenu" dovolj hitro polniti baterije športnega porscheja?

In tu je na vrsto prišel ta prav poseben tovornjak. Če želi Porsche na isti dan na dirkališču predstaviti taycana svojim gostom, mora imeti na voljo tudi ustrezno polnilno infrastrukturo. Dirkaške steze še nimajo pogojev, da bi lahko hitro polnili tudi okrog deset tovrstnih avtomobilov. Občasno predstavitve organizirajo tudi na bolj odročnih predelih, kjer ni na voljo ustrezne električne energije.

Energijo pridobiva tovornjak prek izmeničnega toka iz električnega omrežja. Tok nato pretvori v enosmernega in tak je nato na voljo za polnjenje avtomobilskih baterij. Foto: Porsche

Masa celotnega baterijskega paketa znaša 32 ton. Foto: Gregor Pavšič

32-tonskega baterijskega velikana priklopijo na električno omrežje

Zato so izdelali tovornjak, ki je dejansko velikanski baterijski paket na štirih kolesih. Namenjen je polnjenju električnih taycanov (polni lahko tudi skoraj vse druge avtomobile) na različnih dogodkih. Pripeljali so ga tudi na Hungaroring pri Budimpešti, sami smo ga pobližje spoznali v Hockenheimu.

Treba je poudariti, da tovornjak ni generator električne energije in da te torej ne proizvajajo s pomočjo dizelskega goriva. Tovornjak je priklopljen na električno omrežje in vanj prek izmeničnega toka AC prihaja elektrika.

Ta se shranjuje v baterije s skupno kapaciteto kar 2,1 megavatne ure. Kadar blizu ni električnega omrežja, lahko avtomobile polni z elektriko iz baterij. In elektrike je dovolj za okvirno trideset taycanov.

V tovornjak izmenični, iz tovornjaka v avtomobile enosmerni tok

Tovornjak lahko iz omrežja pridobi tok z močjo do 517 kilovatov, v njem se pretvori v enosmerni tok DC in ta je z močjo do 320 kilovatov na voljo za polnjenje avtomobilov. Polne moči polnjenja današnji avtomobili ne morejo izkoristiti, saj se tudi taycan polni kvečjemu z močjo 270 kilovatov.

Notranjost tovornjaka je razdeljena v deset različnih modulov, v vsakem je po 14 ločenih baterij. Skupno jih je v tovornjaku torej 140.

Medtem ko so se baterije taycanov polnile z močjo dobrih 100 kilovatov (ob večji napolnjenosti je moč ustrezno padla), so se istočasno baterije tovornjaka polnile z močjo od 20 do 30 kilovatov.