Vsak dan jih ujamejo deset: "Pa saj se peljemo čisto blizu, le do trgovine …"

Ustrezna skrb za prevoz otrok v osebnih avtomobilih očitno v Sloveniji še vedno ni samoumevna. Predlani so policisti ugotovili 4.691, lani pa 4.015 prekrškov. Za večino teh prekrškov so izdali tudi plačilne naloge oziroma globe. Ta znaša 120 evrov.

"Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 140 cm ali lažji od 36 kg, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren fizičnim lastnostim otroka. V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci, starejši od treh let in manjši od 140 cm, pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži. Otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če je zračna blazina deaktivirana mehanično," navaja Zakon o pravilih cestnega prometa.

Statistika prometnih prekrškov - nepravilen prevoz otrok v Sloveniji:

2023 2022 št. prekrškov 4.015 4.691 št. plačilnih nalogov 3.624 3.807 št. opozoril 391 884

Napredek prometne varnosti je očiten, toda vsaka žrtev ima konkretno ime in priimek

Glede na statistične podatke za obdobje 2018–2023 Slovenija beleži napredek pri zmanjšanju števila smrtnih primerov otrok v prometnih nesrečah v primerjavi z drugimi državami Evropske unije.

Kljub temu se še vedno pojavljajo izzivi, saj je v zadnjem šestletnem obdobju prišlo do 5 smrtnih primerov in 28 hujših telesnih poškodb otrok potnikov na slovenskih cestah, število lažjih telesnih poškodb pa se giblje v povprečju okoli 183 letno. To so podatki Zavoda Varna pot, ki so jih v ljubljanskem Baby Centru predstavili ob prihodu nove avstrijske znamke otroških sedežev Swandoo.

Zavod Varna pot v okviru interaktivnih delavnic za predšolske otroke v vrtcih ter najmlajše osnovnošolce spoznava s pravilnimi in napačnimi načini pripenjanja na pravem demo avtomobilskem sedežu. Tako vsak otrok in učenec doživi inkušnjo kako, zakaj, čemu služi pravilna namestitev sedeža, pravilna uporaba pasov in spozna najpogostejše napake ter njihove posledice. Prav iskrenost otrok je tista, ki največkrat pokaže, da neredki starši teh zavedanj in spoznanj nimajo in zato nemalokrat ravnajo neodgovorno in nedosledno.

"Izgovorov je veliko, najpogostejši pa so: ni se treba pripeti, gremo samo do trgovine, mudi sem nam, skoči v avto in šibamo, kar odpni si pasove in se malce uleži," je povedal Robert Štaba iz Zavoda Varna pot.

Foto - otroški sedeži skozi čas:

Za otroški sedež povprečno od 200 do 300 evrov

Pri otroških sedežih je izbira danes zelo velika. Starši se pred nakupom navadno že informirajo na spletu, vseeno pa so naposled v poplavi informacij prav prodajni svetovalci pomemben dejavnik pri končni izbiri. Po izkušnjah Maje Ambrož iz Baby Centra starši v povprečju za otroški sedež odštejejo od 200 do 300 evrov.

Osnovna vodila pri uporabi otroškega avtosedeža:

pravilna izbira;

priporočilo je, da ne kupujemo rabljenega avtosedeža;

najmanjše otroke, stare do 15 mesecev in višine do 76 centimetrov, vozimo na zadnjih sedežih obrnjene v nasprotno smer vožnje. Razlog je v nerazvitih vratnih mišicah, kar je lahko nevarno v trku;

glavni otroški sedež se uporablja za otroke od 3,5 leta do 12 let, kar pomeni višine od 100 do 150 centimetrov;

vztrajanje pri pravilni in dosledni uporabi avtosedeža med vsako vožnjo;

ohlapni pasovi lahko v primeru nesreče povzročijo notranje poškodbe, enako velja v primeru debelejših oblačil;

pravilno pripenjanje otroka ter ustrezno vzdrževanje avtosedeža;

nekateri avtosedeži imajo indikator oči, ki pomaga pri pravilni poziciji otroka v sedežu.

