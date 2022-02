Vroča napoved: v Slovenijo kmalu ta velik SUV #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtomobil bo v Slovenijo predvidoma prispel julija in sicer prav v priključno hibridni izvedbi. Konec leta sledi še CX-60 s klasičnim bencinskim motorjem. Foto: Mazda

Mazda CX-60 bo večja od obstoječega modela CX-5. Dolga bo okrog 4,75 metra, kar je 20 centimetrov več od CX-5. Nov športni terenec bodo pri Mazdi razkrili 8. marca, za zdaj pa ga napovedujejo le s prvo fotografijo.

To bo prva mazda s priključno hibridnim pogonom. Tehnične podrobnosti še niso znane, so pa Japonci potrdili pogon z 2,5-litrskim bencinskim motorjem in enim ali dvema elektromotorjema.

Mazdin ali Toyotin hibrid?

Sistemska moč Mazdinega priključno hibridnega pogona bo znašala kar 300 “konjev”. Ni še znano, ali bo Mazda uporabila lasten bencinski motor ali pa bodo uporabili Toyotino rešitev. Ta namreč že ima hibridni pogon s primerljivo močjo. Mazda bo prek tehničnega partnerstva s Toyoto kmalu ponudila tudi novo generacijo mazde 2 na osnovi toyote yaris.

Po CX-60 bodo pri Mazdi v roku dveh let v Evropi razkrili še model CX-80, ki bo dobil še tretjo vrsto sedežev.