Vroča alfa romeo razkrita: v Slovenijo pripelje poleti #foto

Tako kot stelvio je tudi tonale ime dobil bo italijanskem prelazu. Oblikovno sledi konceptu, ki so ga prvič pokazali že pred tremi leti. Kratki previsi, prepoznavni svetlobni podpis in možnosti 19 in 20-palčnih platišč ga oblikovno ločijo od tekmecev. V njegovi zunanji podobi, še posebej pri lučeh je možno zaznati podobnost z legendardnim modelom zagato SZ, tudi največja platišča z veliki krogi so poklon preteklim oblikovnim rešitvam.

Še zadnja alfa na arhitekturi FCA

Tonale je še zadnja Alfin model, ki sloni na arhitekturi nekdanjega lastnika Fiat Chrysler Automobiles. Na enaki osnovi je zasnovan jeep renegade in jeep compass, a so jo Italijani priredili potrebam svojega novega modela. Bistveno več je uporabljenega aluminija, nekoliko so jo razširili in prilagojena je na uporabo hibridnih pogonskih sklopov. Tonale v dolžino meri 4.53 metra, je širok 1,6 metra kar je 46 milimetrov več kot v dolžino meri audi Q3. Je pa med drugim arhitektura pripravljena na vgradnjo povsem električnega pogona, če bi se pojavila potreba po njem.

Pri Alfi med drugim pravijo, da je volanski obroč z razmerjem 13.6:1 najodzivnejši v razredu. S štiribatnimi Brembo zavorami, serijsko vgrajenimi blažilniki Koni oziroma z opcijskimi prilagodljivimi blažilniki bi moral biti tonale vozniško najbolj suveren avto v svojem razredu. Nima vgrajene mehanske delne zapore diferenciala, toda oprijem sprednjih koles naj bi bil izboljšan s pomočjo elektronskega sistema na sprednjih kolesih. Italijani so samozavestno še potrdili, da je razmerje mase med sprednjim in zadnjim delom razporejeno v razmerju 50:50.

Foto: Alfa Romeo

Foto: Alfa Romeo

Do sedaj so bili edini brez hibridne opcije

Kako zelo je capljala zadaj Alfa Romeo pri motorni paleti v primerjavi z drugimi proizvajalci priča podatek, da z modelom tonale prihaja tudi prvi hibridni pogon. Ne le en, pri tonale bosta na voljo kar dva blago-hibridna pogona, še en priključno-hibridni pogon in tudi nekaj običajnih motorjev na notranje zgorevanje.

Hibrida poganja 1,5-litrski štirivaljni bencinski motor z 48-voltno električno napeljavo in majhen elektromotor z 15 kilovati, ki je vgrajen v sam menjalnik. Vstopni model ima 130 "konjev" in je povezan s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Močnejša različica ima variabilno turbino, zato se moč dvigne na 160 "konjev". Pri obeh je zaradi elektromotorja za kratek čas na voljo še dodatnih 20 "konjev". V Evropi bo na voljo tudi dizelski motor, toda o njem za zdaj še ni informacij. Vrh ponudbe bo zasedal priključni hibrid z 1,3-litrskim bencinskim motorjem in elektromotorjev z 80 kilovati. Na dnu bo vgrajena baterija z zmogljivostjo 15,5 kilovatne ure. Sistemska moč se ustavi pri 270 "konjih", električni doseg pa naj bi znašal med 60 in 80 kilometri.

Programska nadgradnja je prinesla zamudo pri razkritju

Jean-Philippe Imparato se je z vrha Peugeota preselil k Alfi Romeo in si zadal pomembno nalogo - rešiti italijanskega proizvajalca avtomobilov pred propadom. Ko je prišel k znamki je bil tonale že skoraj končan, a je sam potegnil ročno zavora in zahteval, da se izboljša njegovo umetno pamet. Ravno zaradi razvoja novih programskih rešitev se je prihod tonaleja zavlekel.

Zdaj je na sredini vgrajen 12,3-palčni digitalni zaslon in 10,25-palčni digitalni merilniki s prilagodljivim videzom. Tonale zna komunicirati s sistemoma Apple CarPlay in Android Auto, posodablja se lahko preko oblaka in ima vgajeno vrsto varnostno-asistenčnih sistemov.

Gre za prvi avto na svetu, ki ima svoj žeton NFT povezan neposredno s tehnologijo veriženja blokov. Z dovoljenjem lastnika ustvari nespremenljivo vsebino v kateri so zapisani vsi pomembni dogodki v življenjski dobi avtomobila. To je tudi dokaz in nekakšna garancija, da bo lastnik lepo ravnal z avtomobilom in mu s tem dvignil vrednost na daljši rok.

Tonale bo v Slovenijo zapeljal poleti, s petletno garancijo in po za zdaj še neznani ceni. Glede na cenovno politiko v večjih državah bi se morala vstopna cena gibati okoli tridesetih tisočakih.

Foto: Alfa Romeo