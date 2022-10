Vrhunsko: odlične napovedi za gorske dirke v Sloveniji #video

Že v zgodnji fazi razvoja je Grudnikov štirikolesno gnani clio zelo konkurenčen. Foto: Gregor Pavšič Medtem ko je Milan Bubnič (lancia delta) letos z obnovljenim dirkalnikom vozil zelo zanesljivo in suvereno osvojil že svoj deseti naslov državnega prvaka, razplet zadnje dirke napoveduje bolj izenačena razmerja v sezoni 2023. Dirka v Podnanosu je bila sicer izvedena prvič in prvak Bubnič ni skrival dejstva, da je steza zelo zahtevna in da je tudi zaradi slabšega poznavanja hitrih ovinkov naredil nekaj napak.

Toda tudi Matej Grudnik (renault clio) se je začel steze učiti šele dan pred dirko, saj so pred tem mrzlično sestavljali motor dirkalnika. Prav tako je Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) na dirko prišel brez pravega testa novega dirkalnika in vsem nevšečnostim navkljub je vse tri po prvi vožnji ločilo le 0,9 sekunde.

Ekipa Milana Bubniča je letos slavila že deseti naslov državnega gorskega prvaka.

Bubniča je v odločilni drugi vožnji v enem izmed ovinkov odneslo, saj je vanj pripeljal prehitro in moral popravljati napako. Grudnik je imel na drugi strani nekaj tehničnih težav z delovanjem motorja v prvi vožnji, a v drugo je odpeljal na vso moč in z več kot tremi sekundami zanesljivo zmagal. In s tem tudi vrgel rokavico serijskemu prvaku Bubniču. Kombinacija Grudnika in štirikolesno gnanega clia obeta veliko, saj je bila to zanj šele druga dirka po tehnični nadgradnji in tudi motor je za zdaj še močno "priprt". Clio ima torej še kar nekaj neizkoriščenega potenciala.

Se lahko Bubniču, Dovjaku in Grudniku v boju za vrh prihodnje leto pridruži še kdo? Prvi kandidat bi bil lahko Aleš Prek, nekdanji evropski prvak, ki je letos odpeljal le štiri dirke in s svojo hondo civic vselej tudi zanesljivo zmagal v razredu 5a. V preteklosti je Prek že bil gorski prvak z atraktivnim porschejem.

Teo Čekada (škoda octavia) je eden izmed voznikov Razreda 4, kjer konkurenca še ni dovolj številčna. Foto: osebni arhiv

Pred prihodnjo sezono bodo prav gotovo odprta vprašanja glede razdelitve po razredih na osnovi tako imenovanih zmogljivostnih dejavnikov dirkalnikov, kjer pravo smer pri umeščanju avtomobilov išče tudi mednarodna avtomobilska organizacija FIA. V Sloveniji sta bila slabše zastopana razreda tri in štiri, ki so ju na dirkah zato združevali.

V tretjem razredu je bil letos kljub tehničnim okvaram prepričljiv Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), vse hitrejši je Anže Soklič (peugeot 306), žal je dokaj malo letos dirkal Matevž Čuden (renault clio). Ta sodi v četrti razred, enako tudi Teo Čekada (škoda octavia). Vsi našteti so po doseženih časih dokaj izenačeni.

Klemen Trček (MG ZR 105) si po dveh naslovih državnega prvaka v Diviziji oziroma Razredu 5b želi prestopa v višji razred. Foto: Gregor Pavšič

Letos štiri odlične predstave Aleša Preka (honda civic), ki je pred leti s porschejem 911 že bil tudi državni prvak v skupni razvrstitvi. Foto: Gregor Pavšič

Pomembno vprašanje pred zimo bo tudi koledar državnega prvenstva, ki ga je letos sestavljalo kar sedem dirk. Poleg petih domačih še dve na Hrvaškem. Tak obseg sezone je za večino tekmovalcev prav gotovo težko breme. Prvak Bubnič je že pred sezono opozoril, da bi bilo smiselno upoštevati le najboljših pet ali šest dosežkov in ne vseh sedmih.



"Gorske dirke ne smejo postati vztrajnostno tekmovanje, kjer si nihče ne sme privoščiti odstopa. Gorska dirka mora biti dirka v pravem pomenu besede, torej brezkompromisno," pravi Pivčan.

David Stušek je letos v gorski razvrstitvi pokala Twingo na vrhu nasledil Miho Fabijana. Foto: Gregor Pavšič

Veliko bolj množični bodo še naprej obračuni v razredu 5b (nekdanja divizija ena). Po dveh naslovih prvaka želi Klemen Trček (MG ZR 105) prestopiti v višji razred. Letos sta bila za vrh zrela tudi Nejc Trček (MG ZR 105) in predvsem Jan Pivk (MG ZR 105), na posameznih dirkah pa tudi vozniki, kot so Žan Cankar (MG ZR 105), Janez Intihar (VW polo), Luka Oblak (škoda fabia) in preostali.

Prav na zadnji dirki v Podnanosu je v konkurenci državnega prvenstva modernih vozil nastopilo največ tekmovalcev, in sicer 74. Pomemben za številčnost dirk je še naprej pokal Twingo, čigar izvedba na gorskih dirkah pa v letu 2023 še ni potrjena. Na Gorjancih, kjer twingov na štartu ni bilo, je v konkurenci DP vozilo le 32 voznikov in voznic. V povprečju je na petih gorskohitrostnih dirkah v Sloveniji letos nastopilo 56 tekmovalcev in tekmovalk.

Med dekleti prvakinja z zanimivimi starodobniki

Veseli tudi dejstvo, da se je letos na gorske dirke podalo več deklet in da so polnile vrste svoje lastne razvrstitve. Največ izkušenj in tudi najzmogljivejši dirkalnik je imela Sanja Smrdelj (yugo integrale), ki pa je imela zaradi okvare menjalnika tudi dve ničli. Pokalna prvakinja je postala Lina Vidmar s starodobnimi dirkalniki (MG midget, autobianchi A112, peugeot 305), zelo pozitiven vtis je pustila Tijana Vidmar (peugeot 106). Smrdeljeva je sicer dobila tri dirke, po enkrat pa so zmagale Tijana in Lina Vidmar ter Ana Trček (ford fiesta rally4). Skupno je točke osvojilo sedem voznic.