Vpoklic VW in Porscheja: imate katerega od 227 tisoč vozil?

Pri nekaterih avtomobilih so zaznali možnost sprožitve varnostnih blazin tudi takrat, ko ne pride do nesreče. Do zdaj sta bila taka primera dva. Volkswagen in Porsche bosta morala vpoklicati 227 tisoč vozil, je sklicujoč na nemški homologacijski urad KBA poročal nemški Süddeutsche Zeitung.

Kateri modeli so vključeni v vpoklic?

Težave bi lahko imeli Volkswagnov modeli tiguan, sharan in CC iz leta 2015, prav tak pa tudi Porschejevi avtomobili 911, boxster, cayman in panamera iz leta 2015 ter 2016. Ti avtomobili bodo potrebovali nadgradnjo programske opreme, ki krmili delovanje varnostnih blazin.

Med vpoklicanimi vozili je sicer velika večina Volkswagnovih (203 tisoč).