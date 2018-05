Voznik na gorenjski avtocesti ob 1.200 evrov

Včeraj je voznik na gorenjski avtocesti dobil globo 1.200 evrov, ker je dovoljeno hitrost prekoračil za 76 kilometrov na uro. Med vožnjo po avtocesti so bili štirje tudi nepripeti z varnostnim pasom.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Gregor Pavšič

Štirje vozniki so bili tudi nepripeti

Gorenjski policisti so včeraj dopoldan na avtocesti poostreno nadzorovali ravnanje voznikov. V štiriurnem nadzoru so ugotovili 38 kršitev, med njimi gre za 30 prekoračitev hitrosti vožnje ter po štiri primere neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnih telefonov med vožnjo.

Najvišja izmerjena hitrost na omejitvi 110 kilometrov na uro je bila 186 kilometrov na uro. Vozniku osebnega avtomobila so zaradi prekrška izrekli 1.200 evrov globe in mu pripisali devet kazenskih točk.