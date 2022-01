Vozilo za mlade in mlade po srcu: Volkswagen Taigo

Oglasno sporočilo

Volkswagen je svojo že sicer obsežno družino kompaktnih športno-uporabnih vozil (SUV) dopolnil še s trendovskim modelom, ki sliši na ime Taigo. Ta se osredotoča predvsem na mlade in mlade po srcu.

Kdo ali kaj je Taigo? Veliko avtomobilskih genov si deli z "odraslim malčkom" Polom, predvsem odlične pogonske sklope, medtem ko je ogromno dobrih stvari pobral tudi od bratranca iz razreda kompaktnih križancev, modela T-Cross. A za razliko od obeh omenjenih vozil prinaša bolj avantgardno vzdušje, ki bo vsekakor všeč modnim navdušencem (beri: mladim). Seveda pa s Taigom dobite vse običajne Volkswagnove vrline, tako z vidika kakovosti izdelave kot zanesljive in napredne tehnike.

Lepotec med malimi križanci

Križanje različnih razredov in oblikovalskih slogov se v avtomobilskem svetu ne posreči vedno. Tokrat se je. Taigo s pogonom na sprednji kolesi navdušuje s svojo trendovsko karoserijo križanca, dvignjenim položajem sedenja, pionirsko povezljivostjo in neomejeno vsakdanjo praktičnostjo. Zadnji del petsedežnika se zadaj spušča v slogu kupeja, ne da bi pri tem omejil prostor za glavo potnikov zadaj. Ekspresivna silhueta je torej prijetna na pogled, notranjost 4,26 metra dolgega vozila pa prostorna in praktična. Same kljukice, torej.

Opazen in digitaliziran

Kljub relativno bogati opremljenosti osnovnega modela, ki že serijsko premore asistenčne sisteme, kot sta sistem za nadzor prometa "front assist", ki vključuje mestno funkcijo zaviranja v sili, in asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu "lane assist", smo prepričani, da bodo ciljni kupci za svojega Taiga izbrali še vsaj tri stvari z doplačilnega seznama.

Čeprav vsak Taigo prinaša digitalne kombinirane instrumente s privlačnim merilnikom hitrosti, bodo digitalnih zaslonov vajeni mladi zagotovo posegli po izpopolnjeni različici Digital Cockpit Pro, kjer lahko prikaze na 26-centimetrskem barvnem zaslonu prilagajajo individualnim željam. Tako lahko na primer aktivirajo optični prikaz vgrajenih asistenčnih sistemov ali izberejo kombinacijo navigacijskega zemljevida in multimedijskih podatkov – vse to s privlačnimi grafikami in animacijami.

Videti in biti viden je še en pristop, ki ga mladi pogosto vzamejo za svojega. S stilskim paketom Visual Green dobi notranjost Taiga izrazito svežo podobo. Paket namreč vključuje notranje elemente v svetli keramično sivi barvi in trendovske dekorativne elemente, celo okrasni šivi na sedežih so zelene barve! Bi imeli dvobarvno izvedenko z drugačno barvo strehe in ogledal? Brez težav. Za piko na i pa so bogatejše različice opremljene še s svetlobno projekcijo – ta na tla ob vozilu projicira posebno svetlobno animacijo, ki poenostavi pot do hišnih vrat oz. do vozila ter vstopanje v temi ali mraku. Če naj bo res odlično viden, naj bo Taigo opremljen z novimi matričnimi žarometi LED IQ.LIGHT in osvetljeno prečko na mreži hladilnika.

Povezan

Med pomembno opremo zagotovo spada tudi vmesnik App-Connect, ki je serijski pri opremah Life, Style in R-Line. Z njim se namreč glasba, novice, zemljevidi ali zvočne knjige s telefona prenesejo na zaslon infozabavnega sistema, kjer jih lahko nato upravljamo v svojem vidnem polju. Za povezavo s pametnimi telefoni so pohvalno na voljo kar tri tehnologije, in sicer Apple CarPlay, Google Android Auto ter MirrorLink, torej lahko Taigo uspešno komunicira s praktično vsako pametno mobilno napravo. Še več, če ta podpira brezžično polnjenje (standard Qi), jo boste v Taigu brez težav napolnili brez kabla.

Vozi (lahko) tudi sam(odejno)

Za ultimativno udobje (ali lenarjenje) navdušuje asistenca za vožnjo, ki sliši na ime Travel Assist IQ.DRIVE in je serijska pri opremah Life, Style in R-Line. Ta namreč omogoča delno avtonomno vožnjo do največje hitrosti kar 210 kilometrov na uro. Še posebej na avtocestah in dobro urejenih regionalnih cestah lahko sistem IQ.DRIVE namesto voznika ohranja smer na voznem pasu in hitrost ter pri tem upošteva razdaljo do spredaj vozečih vozil. V kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG omogoča sproščeno vožnjo tudi v zastojih in gostem prometu. Vse, kar moramo storiti, ko aktiviramo omenjeno (pol)samodejno vožnjo, je imeti roke na volanu – Taigo je opremljen s kapacitivnim volanom, ki prek za na dotik občutljive površine samostojno spremlja, ali ves čas držimo volan.

Po vsem prebranem se torej pojavi novo vprašanje – mar Taigo vendarle ni sanjski avto le za mlade?





