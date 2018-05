Volkswagnovi spomini: Pošastni golf z dvema motorjema #foto

Skok v preteklost: pošastni golf z dvema motorjema #foto

Volkswagen se je najtežje gorske dirke na goro Pikes Peak udeležil leta 1987 z golfom druge generacije, ki je imel nameščena dva motorja. Na dirki do oblakov sta svoje znanje in pogum dokazovala voznik Jochi Kleint in glavni inženir Kurt Bergmann. Po 30 letih so pri Volkswagnu prenovili legendarni dirkalnik, ki bo na sloviti dirki spremljal električni napad dirkalnika I. D. R.

Prvič po 31 letih so se vrata v unikatni golf II znova odprla. Dirkalnik, ki je povezoval svet znanja in domišljije, je pripravljen, da ponovno zaživi. Ob pogledu na potniško kabino, kjer je nameščena školjka sedeža in kjer je ogromno stikal, ti hitro postane jasno, da to ni igrača. Gre za orodje, izdelano z enim samim namenom – najhitreje priti na vrh gore Pikes Peak.

Za idejo o obnovi in končno izvedbo v imenu Volkswagna je poskrbel Jörg Rauchmaul. Pot pri prenovi ga je pripeljala do inženirja Kurta Bergmanna, ki je golfa z dvema motorjema označil za najbolj radikalen projekt njegovega življenja. Od ideje do prihoda na štartno črto je minilo le šest mesecev.

Špartanska potniška kabina, kjer se je temperatura med dirko dvignila do 60 stopinj Celzija. Foto: Volkswagen

Golfa sta poganjala dva 1,8-litrska motorja iz športne različice GTI. Foto: Volkswagen

Pri obnovi so upoštevali vsak najmanjši detajl in avtomobil obnovili po specifikacijah originala. Foto: Volkswagen

Vsak motor je poganjala turbina

Oba 1,8-litrska motorja s 16 ventili sta poganjali turbini KKK z 1,6 bara potiska. Skupna moč obeh se je ustavila pri 480 kilovatih, a strašljiv je podatek o masi. Golf druge generacije je tehtal le 1.020 kilogramov. Dirkalnik je bil opremljen še z dirkalnim menjalnikom Hewland, pogon pa je bil lahko štirikolesni ali pa speljan izključno na sprednji oziroma zadnji kolesni par. Potencial avtomobila se je izkazal že na uradnem treningu, kjer je Jochi Kleint samo s prižganim enim motorjem do vrha pripeljal četrti.

Skozi dirko se je kombinacija izkazala kot zmagovalna, saj je Kleint vodil skoraj celotno dirko. A šok za ekipo je prišel le nekaj zavojev pred ciljem, ko je moral voznik avtomobil nujno parkirati ob robu ceste. Presenečeni inženirji so kmalu našli napako. V ležaj so izvrtali majhno luknjo, ki je skrbela za dodatno mazanje, a je zaradi ogromnih sil tam nastala razpoka. Ležaj je razpadel, vožnja pa ni bila več mogoča.

Da prenova ne bo mačji kašelj, so poskrbele visoke temperature, ki sta jih ustvarila močen motor in pomanjkanje izolacije. V kabini se je med dirko kazalec povzpel vse do 60 stopinj Celzija, zato je bila notranjost praktično uničena. V zadku pri drugem motorju je zaradi ogromnih temperatur nastalo kar nekaj škode, a Bergmann je morebitno odpoved motorjev zaradi visoke temperature rešil s pomočjo dveh hladilnih šob, ki sta na majhne hladilnike brizgali hladno vodo.