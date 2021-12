Volkswagen: v petih letih 89 milijard evrov za “električarje”

Volkswagen bo v prihodnjih petih letih delež za elektromobilnost in digitalizacijo namenjenih vlaganj občutno povečal in sicer na 89 milijard evrov. Predsednik koncerna ostaja Herbert Diess, dozdajšnji predsednik znamke Škoda bo zdaj vodil znamko Volkswagen. Njen dozdajšnji predsednik pa se seli na Kitajsko.

Herbert Diess bo še naprej vodil upravo koncerna Volkswagen. Pri Volkswagnu so potrdili nov petletni investicijski načrt, del katerega je bila tudi potrditev odločitve, da bo koncern še naprej vodil Herbert Diess. Izgubil je sicer nekaj moči, toda s tem načrtom Volkswagen kot največji evropski proizvajalec vozil ostaja na začrtani poti prehoda v elektromobilnost. Znamko Volkswagen bo vodil dozdajšnji predsednik Škode Thomas Schäfer, predsednik Volkswagna Ralf Brandstätter pa bo prevzel vodenje Volkswagna na Kitajskem.

Nemci so potrdili večja vlaganja v prehod na električna vozila in večjo digitalizacijo. Do leta 2026 bodo skupne investicije znašale 159 milijard evrov, od tega bodo elektromobilnosti in digitalizaciji namenili več kot polovico vseh sredstev in sicer 89 milijard evrov.

Volkswagna trinity bodo izdelovali v svoji osrednij tovarni v Wolfsburgu.

Po predvidevanjih Volkswagna bo leta 2026 vsak četrti njihov avtomobil imel vgrajeno baterijo, kar torej predstavlja tako električna kot priključno hibridna vozila.

Električno transformacijo so tako potrdili za tovarni v Hanovru in Wolfsburgu, kamor se selita pomembna nova projekta kot sta Artemis in Trinity. V Hanovru bodo tako izdelovali audija artemis, volkswagen ID californio, karoserijo za Bentleyja, v Wolfsburgu pa volkswagna trinityja, volkswagna ID.3. Bruseljska tovarna bo izdelovala audija Q8 e-tron, v obeh španskih tovarnah (Pamplona in Martorell) pa za zdaj še niso potrdili sicer načrtovane proizvodnje električnih športnih terencev (Pamplona) in manjših električnih avtomobilov (Martorell).

Proizvodnji baterij bodo namenili tovarno v Salzgitterju.