Volkswagen s to skico uradno napovedal novega tiguana #foto

Tiguan je za Volkswagen eden najpomembnejših modelov ne le v Evropi, temveč po vsem svetu. Peti najbolje prodajani avto v Evropi v letu 2019 bo tako prihodnje leto na ceste zapeljal v osveženi obleki in tehnološko izpopolnjen, da bo lahko še naprej konkuriral številnim tekmecem. S prvo skico so Nemci napovedali, da že pripravljajo naslednika, ki bo uradno predstavljen še letos.

Pri Volkswagnu so objavili le prvo skico in ostali skrivnostni glede drugih pomembnih podatkov. Tako lahko vidimo le novo podobo sprednjega dela, ki napoveduje nekoliko bolj korenite vizualne spremembe. Žarometi bodo postali tanjši, posledično bo maska hladilnika nekoliko bolj izražena. V njej seveda ne bo manjkal novi logotip znamke.

S tiguanom prihaja novi infozabavni sistem

Bolj kot sprememba zunanjega videza je pomemben prihod nove večopravilne enote MIB3. Tudi tukaj so Nemci s podatki zelo skrivnostni, so pa potrdili prihod posodobitev avta na daljavo in možnost povezljivostne točke Wi-Fi. Druge novosti v potniški kabini bodo najverjetneje manjše. Spremenili bodo materiale, videz volanskega obroča in merilnike.

Več podatkov bo znanih v prihodnjih mesecih, ko bo tiguan pripravljen na virtualno razkritje.