Višje carine za Kitajce tudi v ZDA? Biden in Trump sta jasna.

Ameriški predsednik Joe Biden bo predvidoma že jutri napovedal dodatne carine za mnoge strateške sektorje, med njimi poleg avtomobilov tudi na polprevodnike, opremo za sončne elektrarne, opremo za osebno zaščito in podobno. Po poročanju Reutersa bi se lahko carine početverile, uradnih informacij iz Bidnove administracije za zdaj še ni.

Vprašanje carin za izdelke iz Kitajske bo v ZDA tudi predvolilna tema. Bidnov protikandidat Donald Trump je napovedal enotne 60-odstotne carine za kitajske produkte.

Vse to za zdaj ne ustavlja ambicij nekaterih kitajskih proizvajalcev, ki imajo večje prodajne apetite tudi izven svojega domačega trga.

Uspešen vstop v ZDA za Zeekr

Tako je v ZDA na borzo prav v času napovedi višjih carin vstopila znamka Zeekr. Njihova delnica je bila ob javni prodaji vredna 21 dolarjev, konec prejšnjega tedna se je trgovanje končalo pri vrednosti 28 dolarjev, kar je 34-odstotna rast.

Zeekr je sicer mlada znamka podjetja Geely, ki je do zdaj uspela prodati več kot 200 tisoč električnih vozil. Letos so do konca aprila prodali 49 tisoč avtomobilov, kar je bilo več kot so jih prodali pri znamkah Xpeng (31 tisoč) in Nio (45 tisoč).