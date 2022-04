Vinska degustacija in električna polnilnica: naravna kombinacija

Vse več ljubiteljev dobrih vin uporablja električne avtomobile. Kje so stične točke njihovega okusa za kapljico in za mobilnost, kako se odločajo, kam bodo zavili, in kje so priložnosti za vinarje?

"Čas je za elektriko!" S tem kratkim sloganom lokalno združenje za spodbujanje odgovornega razvoja poziva vinarje v znameniti kalifornijski dolini Napa, eni najbolj znanih vinorodnih dežel na svetu, k uporabi trajnostnih rešitev. Pri tem seveda meri na elektriko kot sodobni vir mobilnosti in vabi vinarje, naj postavijo električne polnilnice za lastnike električnih avtomobilov, ki so vse pogostejši obiskovalci.

Polnilnica je velika prednost za gosta

Kaj išče gost, ki si za enodnevni izlet, večdnevno razvajanje ali pa celo dopust izbere vinorodne kraje? Dobre okuse, lepe razglede, umirjenost in oddih od dinamičnega, hitrega življenjskega oziroma delovnega vsakdana. Zato ne preseneča, da je v tej skupini ljudi še posebej veliko navdušencev nad električnimi vozili. E-mobilnost predstavlja prav take prednosti: udobno vožnjo, pri kateri v prvi vrsti ne gre le za transport od enega kraja do drugega, ampak za uživanje v poti, opazovanju pokrajine, srečevanju novih znancev in prijateljev ter razvajanju. Kje se bo tak gost najraje ustavil? Tam, kjer bo lahko med degustacijo mirno polnil tudi svoje vozilo. Praktični razlogi se tu povezujejo z udobjem. Nihče si ne želi med grički s trtami iskati najbližje bencinske črpalke. Če pa obiskovalec ve, da ga na parkirišču na vinarskem posestvu čaka diskretna in priročna električna polnilnica, bo to vplivalo na njegovo odločitev, s kakšnim avtomobilom bo prišel na obisk in katerega vinarja bo obiskal.

Zakaj je polnilnica na taki lokaciji za gosta še posebej privlačna?

Ker mu prihrani odvečne poti, ker mu daje zagotovilo, da bo lahko baterijo polnil brezskrbno in po možnosti še ugodno, ter ker je to zanj tudi sporočilo, da zna vinar v svoji želji po sozvočju z naravo pogledati tudi dlje kot le do pridelave vina. Možnost polnjenja električnega avtomobila na vinarjevem parkirišču je dobrodošla ne glede na to, koliko časa ima gost za obisk. Že med krajšo degustacijo, pri pokušnji kozarca vina ali dveh, se lahko baterija manjšega električnega avtomobila, kot je na primer Volkswagnov model ID.3, na navadni AC-polnilnici v eni uri napolni za okrog 75 kilometrov vožnje po regionalni cesti. Če voznik sopotnike popelje na nekoliko daljši obisk, na katerem se vina povežejo z dobrim obedom, se bo večji model, kot je električni ŠKODA ENYAQ, napolnil tudi za 250 kilometrov nadaljnje vožnje. Največja prednost pa se bo pokazala, ko bo gost iskal vinsko izkušnjo v povezavi s prenočiščem. Če bo vozilo parkirano na končni dnevni destinaciji in si bo voznik lahko privoščil odkrivanje okusov brez skrbi, bo naslednje jutro povsem polna tudi baterija katerega koli e-avtomobila, celo večjega, kot je Audijev e-tron.

Priložnost za vinarja

Da so vozniki električnih avtomobilov dobri gostje, že ugotavljajo lastniki gostiln in hotelov ali penzionov, enako pa velja tudi za vinorodna področja in vinarje. Tudi zanje so polnilnice konkurenčna prednost – gost bo pač izbral lokacije, ki jih že imajo, saj jih zunaj urbanih področij ne želi iskati predaleč od izbrane točke. Tudi vinar lahko vabi goste z adutom, da ima polnilnico in tako lahko pri njem uživajo v udobju ter prihranijo čas.

Hkrati pa se ponujajo tudi možnosti za širšo elektrifikacijo. Električna polnilnica namreč ni nujno edina komponenta trajnostne zgodbe, ampak je le ena od točk zelene rešitve. Povežemo jo lahko z lastno sončno elektrarno (sonca na vinorodnih lokacijah pač ne bo premalo), hranilnikom energije ter preprostim sistemom za nadzor in upravljanje električne energije, ki skupaj prinesejo opazne finančne in ekološke prednosti ter prihranke v celotnem delovanju vinarske posesti.

Odločitev je preprosta

Vemo, da je za pridelavo dobrega vina potrebnega veliko znanja. Se bo moral vinar za pridobivanje električne energije poglobljeno ukvarjati tudi s tem področjem? Ne. Mirno se lahko še naprej posveča svojemu delu, vso potrebno podporo pa dobi pri strokovnjakih. Naša izbira je MOON, sistemski ponudnik električne mobilnosti. Ker deluje pod okriljem Porsche Slovenija (generalnega uvoznika za znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA in Volkswagen Gospodarska vozila v Sloveniji), njegovi strokovnjaki do potankosti poznajo potrebe električnih vozil, hkrati pa poskrbijo za celostno storitev – za svetovanje, polnilno infrastrukturo in pridobivanje zelene energije za polnjenje, pa tudi pripravljena orodja za upravljanje in vzdrževanje e-rešitev.