Vesela družba v Novi Gorici: znani so zmagovalci težke dirke #foto

Novogoriški reli je letos ponudil vse kar krasi to najbolj kompleksno disciplino avtomobilskega športa. Dolge in zahtevne hitrostne preizkušnje, naporen urnik tekmovanja in za nameček še spremenljivo vreme. Tudi zato so letošnjo enajsto izvedbo relija pod generalnim pokroviteljstvom družbe MAHLE zaznamovali številni preobrati.

Najprej nekaj minut pravi potop na prvi hitrostni preizkušnji, nato na drugi preizkušnji prebita guma Marka Grossija in Tare Berlot (hyundai i20 R5), v začetku sobotnega popoldnega pa tehnične težave Roka Turka in Blanke Kacin (hyundai i20 rally2). Z njimi je najprej izgubil 47 sekund in kazalo je, da bo Turk zadržal večji del svoje prednosti v skupnem seštevku, a popravilo se je zapletlo in časa je Turkovemu moštvu zmanjkalo. To je zanj drugi odstop v letošnji sezoni, s tem pa je bilo tudi jasno, da Slovenci lanske Turkove zmage v Novi Gorici ne bodo uspeli ponoviti.

Najhitrejše tri posadke v skupni razvrstitvi. Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Grossi uspešno lovil izgubljeni čas

Oba slovenska favorita sta imela v soboto svoje težave. V skupni razvrstitvi so na vrhu prevladovali Martin Laszlo (škoda fabia rally2), Hermann Gassner (hyundai i20 R5) in Romet Jurgenson (ford fiesta rally3). V slovenskem prvenstvu sta po odstopu Turka najprej vodila Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarjem (VW polo proto) in Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer (opel corsa rally4). Pred Grossijem sta imela po dobri polovici relija dobro minuto naskoka, a to ni bilo dovolj.

Portorožan je bil namreč odlično razpoložen in je bil dve hitrostni preizkušnji pred ciljem že vodilni v slovenskem DP. Po 2. preizkušnji je bil med Slovenci še na 40. mestu, dobrih 24 ur pozneje je spet vodil. Grossi je zmagal na ključnem reliju letošnje sezone, kjer so se osvojene točke pomnožile s koeficientom 1,5. To pomeni, da ima pred zadnjima dvema relijema pred Turkom že 57 točk prednosti.

Drugo mesto skupno bo sicer po tem reliju držal Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarjem (VW polo proto). Za Grossijem je bil drugi, v zadnjih kilometrih pa se je ubranil silovitega napada Aleša Zrinskega s sovoznikom Rokom Vidmarjem (škoda fabia rally2). Zrinski je na zadnji preizkušnji na četrto mesto potisnil Škulja. Peti za slovensko DP je bil Mitja Klemenčič s sovoznikom Vilijem Ošlajem (škoda fabia rally2).

Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4). Foto: Aljaž Jež

Odlična predstava za Aleša Zrinskega in Roka Vidmarja (škoda fabia rally2). Foto: Uroš Modlic

Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto) sta vodila po prvem delu relija. Foto: Korda Foto

Odločali so celo zadnji kilometri

Škulj je zanesljivo zmagal v Diviziji 2 in že skoraj potrdil naslov državnega prvaka. V prvem delu relija je korak z njim dobro držal Klemen Kovačič s sovoznikom Enejem Bobičem (opel corsa rally4), ki pa si je do cilja vseeno pridelal več kot minuto zaostanka za Škuljem, ažal na zadnji preizkušnji odstopil. Druga sta bila Jan Medved in Izidor Šavelj (opel corsa rally4), tretja pa Gregor Fakin in Žan Umek (peugeot 208 rally4). Škulj je imel pred Medvedom dve minuti in 33 sekund prednosti.

Zelo napeto je bilo v Diviziji 3, kjer sta se ves reli za sekunde borila posadki Vasja Miklavčič - Martin Černigoj (renault clio RS) in Robert Kresnik - Nives Cotič (renault clio RS). Dve preizkušnji pred ciljem je Kresnik prehitel Miklavčiča in povedel s prednostjo 6,7 sekunde, žal pa je dvoboj odločila napaka Kresnika na zadnji preizkušnji. Prišel je do cilja, a zmaga je šla spet v roke Miklavčiču.

V diviziji 1 je prevladoval Martin Čendak s sovoznikom Jakobom Markežičem (renault clio rally5). Na prvi hitrostni preizkušnji sta izkoristila suho cesto in celo zmagala v skupni razvrstitvi relija, tudi pozneje pa sta vozila odlično in se utrdila v prvi deseterici slovenskega prvenstva. Čendak je reli končal na izjemnem šestem mestu. V prvi diviziji je imel Koprčan kar 12 minut prednosti pred Renejem Černigojem in Aljažem Černigojem (opel adam cup), tretja sta bila Alen Lampe in Matic Dolenc (opel adam cup).

Rezultati: Lazslo-Berendi (škoda fabia rally2); 2. Gassner-Mayrhofer (hyundai i20 R5) + 0:13,4; 3. Jurgenson-Oja (ford fiesta rally3) + 1:18,6; 4. von Thurn und Taxis-Hain (škoda fabia RS rally2) + 1:19,0; 5. Hadik-Kertesz (ford fiesta rally2) + 1:19,2; …



Slovensko DP: 1. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5); 2. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 0:43,2; 3. Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) + 0:47,4; 4. Škulj-Šumer (opel corsa rally4) + 0:50,4; 5. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia rally2) + 1:21,3; 6. Čendak-Markežič + 3:06,8 (renault clio rally5); 7. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 3:24,0; 8. Fakin-Umek (peugeot 208 rally4) + 4:49,2; 9. Fakin-Volčič (peugeot 208 rally4) + 5:15,5; 10. Miklavčič-Černigoj (renault clio RS) + 6:10,1; …