Vendarle omilitev prepovedi? Po letu 2035 očitno ne bodo prodajali le električnih.

Vse bolj je jasno, da bo Evropska komisija v prihodnjih tednih sprostila predpise za leto 2035 in tudi po tej letnici v Evropi dovolila prodajo novih avtomobilov s klasičnimi motorji. Kakšne bodo podrobnosti prilagojenih predpisov, še ni znano, prav tako ne uradna objava sprememb.

Predsedniki vlad šestih evropskih držav so podpisali pismo, ki so ga naslovili na Evropsko komisijo in s katerim predlagajo omilitev predpisov za izpuste CO2 pri novih avtomobilih po letu 2035. V pismu predlagajo, da bi po letu 2035 dovolili hibridne avtomobile in tudi alternativne vire goriv. Pismo so po poročanju Reutersa podpisali predsedniki vlad Bolgarije, Češke, Madžarske, Italije, Poljske in Slovaške.

Po trenutno veljavni strategiji naj bi po letu 2035 v Evropski uniji dovolili le še prodajo avtomobilov z ničelnim izpustom CO2. To bi pomenilo prodajo izključno električnih avtomobilov. Prodaja teh v Evropi sicer raste, a ne tako hitro in odločno, kot so v Bruslju pred leti upali.

Ideja omenjenih držav je naslednja: predpis o znižanju izpustov CO2 do leta 2035 znižati za 90 odstotkov, do leta 2040 pa za sto odstotkov. Pri tem želijo, da imajo proizvajalci pri izbiri tehničnih sredstev, kako izpuste znižati, proste roke.

Letos električni avtomobili v Evropi zavzemajo 18 odstotkov trga novih avtomobilov, v državah EU je ta delež 16-odstotni. Med posameznimi državami izstopa Norveška s 95-odstotnim deležem električnih avtomobilov, prav tako Danska s 66-odstotnim deležem. Preostale države so še krepko pod mejo 50 odstotkov – Slovenija na primer je letos prvič presegla desetodstotni delež.

Kdaj bodo predstavili predlog sprememb?

Vse bolj je jasno, da bo Evropska komisija kmalu predlagala spremembo predpisov. To je posredno že napovedal Apostolos Tzitzikostas, evropski komisar za promet. Po njegovih besedah bi lahko po letu 2035 v EU dovolili prodajo hibridnih avtomobilov, morda pa celo klasičnih visoko učinkovitih motorjev. Tzitzikostasovo stališče je v skladu z načelno usmeritvijo nemške vlade, ki je v Bruselj prav tako že poslala svoja stališča.

Kancler Friedrich Merz (CDU) je pred tem poslal pismo predsednici Komisije Ursuli von der Leyen, v katerem je pozval EU, naj pri reviziji flotnih omejitev od leta 2035 ne upošteva le baterijskih električnih vozil, temveč tudi priključne hibride, vozila s podaljševalniki dosega ter zelo učinkovita vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Evropska komisija je sprva načrtovala predstavitev svojega novega avtomobilskega svežnja z revidiranimi flotnimi mejami CO₂ za 10. december. Vendar Reuters, ki se sklicuje na notranje vire, poroča, da je bila objava prestavljena na 16. december – in tudi ta datum se lahko še spremeni. Tzitzikostas je prejšnji teden namignil, da je mogoča zamuda in prestavitev v januar, pri čemer je kot razlog navedel obseg in pomen svežnja, ki je "odločilen za evropsko industrijo, državljane in našo konkurenčnost".

Strožji predpisi tudi za flote

Mimogrede, pričakovati je, da avtomobilski sveženj ne bo vključeval le novih predpisov o ciljih CO2, temveč tudi "nove spodbude za električna vozila v korporativnih flotah". Natančne podrobnosti za zdaj ostajajo nejasne. Že dolgo se razpravlja o stoodstotnem deležu električnih vozil v korporativnih flotah od leta 2030, kar bi pomenilo, da bi lahko po tem datumu zelo učinkovita vozila z notranjim izgorevanjem in hibride kupovali le še zasebni kupci. Avtomobilska najemniška industrija se že odločno upira morebitnim zahtevam EU.