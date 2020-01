Velikansko letalo prvič na nebu: njegove številke so izjemne #foto

Z belugo XL sicer ne boste mogli potovati, razen če boste del pilotskega osebja, a kljub temu bo močno vplivala na prihodnost potniških letal. Zaradi svojih ogromnih dimenzij bo to letalo ključno pri prevozu sestavnih delov letal in bolj vplivalo na razvoj novih letal, kot bi si marsikdo mislil. Trenutno Airbus uporablja pet letal A300-600 ST super transporter oziroma ljubkovalno belug, ki skrbijo za prevoz trupov, kril in drugih sestavnih elementov letal A320, A330 in največjega A350.

Od prejšnjega modela je beluga XL šest metrov daljša in meter širša, ima za šest ton večjo nosilnost in za 30 odstotkov večji tovorni prostor. Foto: Airbus Po šestih letih razvoja na svojo prvo pot

Beluga XL, ki sloni na večjem potniškem modelu A330-200 in so jo začeli razvijati leta 2014, je v primerjavi s prejšnjo generacijo letala šest metrov daljša in meter širša. Med pomembnejše izboljšave spadata še za šest ton večja nosilnost in za 30 odstotkov večji tovorni prostor. To v praksi pomeni, da bo ekstravelika različica lahko prepeljala dvoja krila za model A350 XWB, namesto le enojnih, ki jih lahko vase sprejme že ostareli letalski kit.

Beluga XL bo v resnici manjša sestavljanka več Airbusovih letal. Zadnji del bodo vzeli pri A330-300, medtem ko bo zaradi gravitacijskih razlogov sprednji del vzet iz A330-200. Ojačana tla in celotno strukturo bo posodil A330-200F. Povečano tovorno letalo sestavljajo tri mesece, vanj bodo v proizvodnji vgradili 8.000 novih delov.

Kako je pilotirati kita med letali?

Kot je pojasnil eden izmed pilotov, je pilotiranje beluge XL praktično enako pilotiranju letala A330. Na tem letalu namreč poteka tudi izobraževanje. Kljub veliki grbi je beluga XL aerodinamično tako učinkovita kot potniški A330. Nekaj razlik je le pri obnašanju zadka pri spodnjem delu tovornega prostora, zato so zadnji del letala dvignili za več kot dva metra in izboljšali pretok zraka. Dodali so še posebno horizontalno krilce, ki zagotovi boljšo stabilnost zadka. Letalo poganjata dva Rolls-Royceova motorja trent 700, enaka uporabljajo tudi pri A330.

Zaradi svoje oblike je beluga XL prava atrakcija na letališču, ob tem pa eden ključnih akterjev pri razvoju prihodnjih potniških letal. Foto: Airbus

Foto: Airbus