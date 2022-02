Velikanski SUV za sedem ljudi, ki stane 80 tisočakov

Explorer je Fordov v Evropi največji in najzmogljivejši športni terenec. Dolg je pet metrov in ima več kot tri metre medosne razdalje.

Explorer je Fordov v Evropi največji in najzmogljivejši športni terenec. Dolg je pet metrov in ima več kot tri metre medosne razdalje. Foto: Gregor Pavšič

Izjemno velik je. Dolg kar pet metrov že na daleč razkriva svoje ameriške korenine. Ford je v Evropo pripeljal explorerja, ki je na voljo le s priključno-hibridnim pogonom. Ta zagotavlja veliko moči in zavoljo šestvaljnega bencinskega motorja tudi prijeten zvok, prav tako je to izjemno prostoren športni terenec za teoretično do sedem odraslih oseb. Cena pa je prav tako vrtoglava, in sicer okrog 80 tisoč evrov. Kljub temu so jih v Sloveniji že prodali sedem.

Ima klasičen ameriški pridih prehodnih petih generacij. Foto: Gregor Pavšič Ime explorer je pri Fordu kot model prisotno že trideset let, s šesto generacijo pa je ta velik športni terenec – sodi med modela edge in expedition – zapeljal tudi na evropske ceste. Tri leta star avtomobil je že prepričal prvih sedem kupcev, ki so z explorerjem dobili enega največjih športnih terencev na trgu. Prostornosti mu ne moremo očitati, a specifika izključno priključno-hibridnega pogona ga cenovno potiska v premijske vode. Je precej večji od audija Q7, a tudi okrog 20 tisoč evrov dražji od skoraj enako velikega samopolnilnega hibrida toyote highlanderja – ta se nam je zdel na prvi pogled edini smiselni tekmec.

Čeprav tehta skoraj dve toni in pol, je lahko ta SUV presenetljivo poskočen

Za tiste, vajene klasičnih evropskih avtomobilov, je v tem športnem terencu vse zares videti veliko. Začne se že pri motorju, ki je trilitrski šestvaljni bencinski motor in ki skupaj s 75-kilovatnim elektromotorjem zagotavlja sistemsko moč kar 336 kilovatov (457 "konjev"). Obenem pogon nudi tudi do 825 njutonmetrov navora. Odločen pritisk na stopalko za plin vozniku hitro pokaže, kako zmogljiv je ta motor – čeprav je bila ob našem preizkusu baterija prazna, je ta SUV z maso 2,4 tone pospešil zelo odločno.

Za prenos moči skrbi desetstopenjski samodejni menjalnik, ta pa zagotavlja predvsem udobno vožnjo za potnike. Ta SUV je predvsem potovalno vozilo, ki se dobro znajde predvsem na ravnih cestah in avtocestah.

Teoretično lahko sprejme tudi sedem potnikov, zadaj v tretji vrsti lahko zasilno sedijo tudi odrasle osebe. Foto: Gregor Pavšič

Voznikov prostor ni kaj dosti digitaliziran, izjeme so digitalni merilniki in zaslon na vrhu sredinske konzole. Foto: Gregor Pavšič

Z desetstopenjskim menjalnikom upravljamo prek vrtljivega gumba. Foto: Gregor Pavšič

Sprednji del je všečno oblikovan in pri razporeditvi vseh stikal se je težko znebiti vtisa, da so jih res tja namestili že leta 2019. To pa niti ni slabo, saj avtomobil skriva nekaj pristopa stare šole. Veliko je namreč še fizičnih gumbov in notranjost je dejansko vsaj pri stikalih bolj malo digitalizirana.

Drugače je pri dobro preglednih digitalnih merilnikih in tudi pokončnem zaslonu na sredinski konzoli, kjer se za boljšo integracijo v celoto niti niso kaj prida trudili. Zaslon omogoča tudi delovanje vmesnikov, kot je Car Play, a ne prek brezžične povezave.

Tolikšen je vzdolžni premik obeh zunanjih sedežev v tretji vrsti. Foto: Gregor Pavšič

Druga vrsta ima tri med seboj ločene sedeže. Oba stranska je mogoče tudi vzdolžno premikati, s čimer prilagajamo prostor v tretji vrsti. Če tam ni nikogar, bodo potniki v drugi vrsti sedeli zelo udobno. Malo manj bo to veljalo za tistega v sredini, kjer sedeža ni mogoče premikati, na tleh pa je še izboklina tunela za prenos moči.

Tretja vrsta ima dva sedeža, ki sta opremljena tudi s sidrišči isofix. Dostop do tretje vrste ni najbolj enostaven, a teoretično lahko zadaj – kadar so sedeži druge vrste pomaknjeni nekoliko bolj naprej – sedijo tudi odrasle osebe. To bo veljalo predvsem za nekoliko krajše vožnje, za daljše cestne potepe pa ne.

Še zanimiva podrobnost – sedeža tretje vrste se zložita in postavita nazaj elektronsko, in sicer prek gumba v prtljažniku vozila.

Uporaba tretje vrste neposredno narekuje prostornost prtljažnika

Kadar sta zadnja sedeža spravljena v ravno dno, je prtljažnik zelo velik. Prostornina znaša 635 litrov, s postavljenimi zadnjimi sedeži pa 240 litrov – to velja, če prtljago naložimo do višine zaščitnega roloja.

Z avtomobilom je ob tem mogoče vleči maso do 2,5 tone, na streho pa je mogoče namestiti do 35 kilogamov tovora.

Prostora v drugi vrsti je zelo veliko, nekoliko slabše bo sedel le potnik na srednjem sedežu. Foto: Gregor Pavšič

Za dostop do tretje vrste je treba naprej potisniti sedež iz druge vrste. Foto: Gregor Pavšič

Od položaja druge vrste je tudi odvisno, ali bodo lahko čisto zadaj sedeli tudi odrasli potniki. Foto: Gregor Pavšič

Samopolnilni hibrid bi ga lahko precej pocenil

Explorer s petimi metri dolžine in dobrimi tremi metri medosne razdalje prav gotovo prepriča. Pri pogonu bi si evropski kupci prav gotovo želeli tudi precej cenejšega samopolnilnega hibrida, ki pri manjših Fordovih modelih že deluje zelo dobro. Baterija s kapaciteto 13 kilovatnih ur pri tako težkem avtomobilu v praksi zagotavlja le kakih 30 kilometrov električnega dosega.

V Sloveniji, kjer je prodaja priključnih hibridov ob majhnih razdaljah in ukinjanju subvencij že tako skoraj ničelna, je prek električnega dosega te dodatke težje upravičiti. Drugače je v velikih mestih, kjer brez takih pogonov že ne smemo več v središča mesta – na mestu je sicer vprašanje, ali lahko 2,5-tonski SUV z majhno baterijo res kategoriziramo kot ekološko vozilo?

Cena je končna, doplačil pri explorerju skoraj ni

V Sloveniji je explorer na voljo z dvema vrstama opreme, in sicer ST-Line in Platinum. Med obema je 900 evrov razlike, z rednim popustom tri tisoč evrov se cena v praksi spusti pod mejo 80 tisočakov. Pri obeh opremah je opazna razlika v kovinski barvi, ki je pri Platinumu v vrednosti 860 evrov že vključena v ceno. Obe opremi sicer ponujata domala vse in na seznamu doplačljive opreme je poleg kovinskih barv le še snemljiva vlečna kljuka (1.090 evrov).

Vmesnik Car Play ne deluje brezžično. Foto: Gregor Pavšič

Povsem digitalizirani merilniki in poraba, ki se sodeč po potovalnem računalniku giblje okrog sedmih litrov na sto prevoženih kilometrov. Poraba in izpusti priključnega hibida so sicer odvisni predvsem od pogostosti polnjenj in števila prevoženih kilometrov v električnem načinu. Foto: Gregor Pavšič

Pod pokrovom motorja se skriva trilitrski šestvaljni turbobencinski motor. Foto: Gregor Pavšič

Če je tretja vrsta sedežev postavljena pokonci, zadaj zmanjka prostora za zaščitni rolo. Foto: Gregor Pavšič

Baterija se bo polnila od tri do štiri ure. Foto: Gregor Pavšič

Dim se zadaj kadi iz spodnjih, in ne zadnjih odprtin. Foto: Gregor Pavšič