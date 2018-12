Velik posel Novomeščanov in Volva

Iz podjetja so sporočili, da novi posel obsega "razvoj in proizvodnjo strukturnih sklopov podvozja in karoserije s funkcijo podpore in zaščite električnega pogona". TPV bo s tem poslom postal eden od ključnih dobaviteljev švedskega proizvajalca v kitajski lasti na področju elektrifikacije avtomobilov. Prav tako bodo tudi odločneje prodrli v segment aluminijastih izdelkov.

Postajajo Volvov razvojni dobavitelj

Predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup je tekoče leto po obsegu pridobljenih poslov označil za rekordno. "S krepitvijo zaupanja in pridobivanjem tako pomembnih poslov pri vodilnih premijskih proizvajalcih vozil, kot sta med drugim BMW in Volvo Cars, krepimo svoj položaj kot ključni razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji," je dejal.

"Strateško sodelovanje z Volvo Cars pomeni izjemno velik potencial za povečevanje obsega poslovanja na vseh ključnih svetovnih trgih, na katerih se pojavlja TPV," je pristavil in povzel, da gre za potrditev strategije globalizacije skupine z načrtovanim prodorom v ZDA in na Kitajsko.

Novomeški izdelki v šest milijonov vozil skupine BMW

Gre za drugi veliki letošnji uspeh novomeške skupine. Bavarski BMW jih je namreč spomladi v močni mednarodni konkurenci izbral za ekskluzivnega dobavitelja za strukturni sklop podvozja. Zagon proizvodnje načrtujejo v nekaj letih.

Iz TPV so sporočili, da bodo tehnološko najnaprednejši izdelek, ki ključno vpliva na vozno dinamiko, kot del BMW platforme vgradili več kot šest milijonov vozil.

Skupina TPV z nekaj več kot 1.200 zaposlenimi je sicer lani ustvarila 153 milijonov evrov prihodka in pri teh dosegla skoraj 10-odstotno rast. V skupini, ki stavi na avtomatizacijo, robotizacijo in posledično razbremenitev težje proizvodnje, so za naložbe lani odšteli približno 10 milijonov evrov, v letnem povprečju pa zanje namenijo sedem do osem milijonov evrov.



TPV, ki se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot razvojni dobavitelj avtomobilske industrije, največ proda na Švedskem, v ZDA, Nemčiji in Veliki Britaniji, poleg Evrope in ZDA med svoje glavne trge prišteva še Južno Afriko in Kitajsko.