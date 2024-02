Včeraj v Ljubljani: pomembna tudi še po 42 letih #foto

Čeprav avtomobilski segment B v Evropi in s tem tudi v Sloveniji upada, določeni modeli še vedno predstavljajo temelje nekaterih avtomobilskih znamk. Pri Oplu je eden najbolj tradicionalnih modelov corsa, ki jo izdelujejo že od leta 1982, in do danes je na ceste zapeljalo že več kot 14,6 milijona teh avtomobilov. Corsa je bila vedno sinonim simpatičnega majhnega avtomobila, ki je bil nemško uporaben in je obenem veliko užitkov ponujal tudi med ovinki.

Foto: Uroš Modlic

Letos jih želijo na slovenske ceste spraviti vsaj 500

S prenovo bo corsa poskušala pomagati Oplu pri večjem tržnem deležu v tem segmentu. Lani je bila corsa v Sloveniji – registrirali so jih 425 – na sedmem mestu v svojem razredu. Če jim bo letos uspelo prodati vsaj 500 prenovljenih modelov, bi lahko prišli med prvih pet. To bi pomenilo tudi okvirno petodstotni tržni delež.

S prenovo je corsa dobila nekaj oblikovalskih popravkov (najbolj izstopa sprednja maska z žarometi). Pri motorjih v ponudbi ni več dizla, zato pa je to prvi opel z blagohibridnim 48-voltnim sistemom. Še najprej bo corsa na voljo tudi v električni različici, kjer kapaciteta baterije zdaj znaša 50 ali 51 kilovatnih ur (kWh). Moč polnenja DC je še naprej omejena na sto kilovatov, serijsko pa bodo corse-e opremljene s toplotno črpalko. Večja baterija prinaša tudi dodatnih 15 kilovatov moči motorja (115 namesto 100 kilovatov), a tudi 1.800 evrov doplačila.

Brez dizla, zato pa prvič kot blagi hibrid

Bencinsko corso poganja stokilovatni motor, električna pa ima moč 115 kilovatov. Pri blagohibridni bencinskemu motorju pomaga še 21-kilovatni elektromotor (sistemska moč 74 ali 100 kilovatov), kapaciteta baterije pa je 0,89 kWh. Pri klasičnem bencinskem 1,2-litrskem motorju znašajo razpoložljive moči od 55 do 96 kilovatov.

Delež električnih cors v Sloveniji je majhen in predstavlja nekaj odstotkov prodaje tega modela. Večjega preskoka za zdaj ne gre pričakovati, čeprav bi se upoštevajoč subvencijo električna corsa s ceno približala primerljivo opremljeni bencinsko gnani corsi s samodejnim menjalnikom. Tak menjalnik je sicer med slovenskimi kupci tega modela še naprej bolj izjema kot pravilo. V primeru corse je treba za samodejni osemstopenjski menjalnik doplačati 1.800 evrov.

Najtežje bo doseči konkurenčno ceno za električno corso

Za bencinsko corso bo treba v Sloveniji (brez popustov) odšteti dobrih 16 tisoč evrov. Hibridne različice bodo dražje od štiri do pet tisoč evrov in stanejo že več kot 20 tisočakov. Cena za električno še ni dokončna, saj se tudi uvoznik znamke o tem še pogaja s tovarno. Smernice narekuje tudi sestrska znamka Peugeot, ki je električnega e-208 že pocenila.

Trenutno se cene za električno corso začnejo pri dobrih 32 tisoč evrih, z višjim paketom opreme GS pa pri slabih 34 tisočakih. Kot že rečeno, pa trgovci s to ceno še niso zadovoljni, saj bo poleg Francozov nanjo prav gotovo pritiskala (danes ali kmalu) tudi kitajska konkurenca.

Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic