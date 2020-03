Vam poteče vozniški izpit? Sprejeli so rešitev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do 16. aprila je prepovedano delovanje šol vožnje, odlok vlade pa veljavnost vozniških dovoljenj podaljšuje do 16. maja.

Danes ponoči je začel veljati nov odlok, ki začasno prepoveduje delovanje šol za vožnje in podaljševanje veljavnosti vozniških dovoljenj.

"Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020," pravi zadnji vladni odlok.

Do 16. maja so že pred dnevi podaljšali tudi veljavnost avtomobilskih registracij, saj so tehnični pregledi trenutno zaprti.