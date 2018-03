V Avstrijo po naročila za avto, ki navdušuje

Polestar 1: odprte rezervacije za 2.500 evrov

Polestar je po novem samostojna znamka znotraj švedskega Volva in že navdušuje s svojim novim modelom polestar 1. Danes so uradno odprli rezervacije višini 2.500 evrov, zanimanje za nov elektrificirani kupe pa je pokazalo že več kot 7.000 potencialnih kupcev.

Polestar je svoj prvi model premierno pokazal na avtosalonu v Ženevi. Foto: Newspress

Rezervacije odprte v 18 državah, Slovenije ni na seznamu

Polestar 1 je prvi korak nove švedske znamke, ki deluje pod okriljem Volva, vendar je tako kot AMG povsem individualna in ločena od matičnega podjetja. Najnovejši model, ki so ga premierno pokazali na ženevskem avtosalonu, je zdaj mogoče rezervirati s pologom v višini 2.500 evrov. Plačilo se kasneje lahko v celoti vrne, če se kupec ne odloči za nakup.

Za zdaj lahko prednaročilo oddajo v osemnajstih državah - na Kitajskem, v ZDA, na Švedskem, v Nemčiji, na Norveškem, Nizozemski, Danskem, Finskem, v Veliki Britaniji, Španiji, Franciji, na Portugalskem, Poljskem, v Italiji, Avstriji, Švici, Belgiji in Kanadi. Na seznamu ni Slovenije, ki je preprosto premajhen trg za avtomobil s ceno blizu 150 tisoč evrov. Poleg odprtja prednaročil so pri polestarju zagnali še konfigurator, kjer si kupci lahko sestavijo svoj avtomobil in ustvarijo vizualno podobo elektrificiranega kupeja.

Prvi hibrid z več kot 150 kilometri električnega dosega

Polestar 1 je hibridni kupe z več kot 600 ''konji'' in 1.000 njutonmetri navora, ki ima več kot 150 kilometrov električnega dosega. Noben hibrid trenutno ne ponuja takšnega električnega dosega. Za zdaj je polestar 1 še študija, ki pa je zelo blizu proizvodne oblike. Proizvodnjo bodo zagnali sredi leta 2019, prvi primerki pa bodo na ceste zapeljali proti koncu leta. Po kupeju bodo Švedi modelno paleto povečali z modelom polestar 2, ki bo konkurenca tesli 3, in polestar 3, ki bo povsem električni SUV.

Foto: Newspress

Foto: Newspress Foto: Newspress