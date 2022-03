Uspešnejši od golfa? To je novi kralj družine VW pri nas.

Ko je T-roc na ceste zapeljal pred petimi leti, je njegov uspeh presenetil še sam Volkswagen. Že v prvem letu prodaje se je čakalna doba zaradi neverjetnega povpraševanja raztegnila na leto dni. Ta križanec je danes eden od najpomembnejših modelov znamke, saj jih na letni ravni v Sloveniji prodajo več kot tisoč. Ob vseh težavah s proizvodnjo, dobavo in drugimi omejitvami po besedah Marka Škribe, direktorja znamke Volkswagen pri nas, prihod prenovljenega T-roca vzbuja nekaj optimizma in dobre volje za prihodnost.

Pri Volkswagnu so slišali kritike in jih tudi upoštevali, je povedal Škriba. Predvsem pri potniški kabini, kjer smo Volkswagnu tudi mi očitali, da kakovost materialov ni na ravni drugih modelov znamke. T-roc je s prenovo tako dobil kar precej spremenjeno potniško kabino. Videli smo jo že pri polu in pri golfu. To pomeni, da so se fizična stikala pri klimatski napravi poslovila in jih zamenjujejo na dotik občutljive drsne ploščice. Serijsko je opremljen z digitalnimi merilniki in na sredini armaturne plošče je vgrajen zaslon na dotik. Večji poudarek je bil tudi na boljših materialih, zato je usnjen volanski obroč na voljo že od drugega paketa, armaturna plošča ima več mehke gume in sedeži nosijo certifikat AGR.

Golfa dobivajo po drobtinicah, priložnost izkorišča T-roc

Golf je bil skoraj nepremagljiv, a zadnje težave so poskrbele za zelo oteženo dobavo. Ne le, da je prodajno postal najmočnejši ravno T-roc, golf se je posledično umaknil tudi z lestvic najbolje prodajanega avta v Sloveniji. Kot je poudaril Škriba, imajo k sreči precej nemoteno dobavo treh modelov (T-cross, polo in T-roc), ki so obenem tudi nosilci prodaje pri nas. Manjši kompaktni avtomobili so daleč najbolj priljubljen razred v Sloveniji, znotraj tega razreda pa je kar 60 odstotkov vseh prodanih avtov križancev. Norija za športnimi terenci v Sloveniji še ne popušča, saj je že vsak drugi avtomobil SUV. To je seveda razvidno tudi ob pogledu na pretekle prodajne številke, saj so na letni ravni prodali med tisoč in 1.500 T-roci, kar je resnično veliko. Globalno gre prav tako za zelo uspešen model, Volkswagen jih je izdelal že več kot milijon.

Foto: Gašper Pirman

Danes ni prijetno biti prodajalec avtomobilov

Na novinarski konferenci je nekaj besed o trenutnem stanju na trgu spregovoril tudi Škriba. Po epidemiji in pomanjkanju polprevodnikov je zdaj avtomobilski svet prizadela še vojna v Ukrajini. Že tako omejena proizvodnja je še poslabšala dobave vozil, tako so bili primorani prenehati sprejemati naročila za nekatere modele (touareg, touran, passat, ID.3) in obenem močno omejiti ponudbo nekatere opreme. Po januarju je bil februar prodajno še slabši, a kot pravi Škriba, je pozitiven vsaj dvig prodaje fizičnim osebam (ta je v letih 2020 in 2021 upadala).

Na leto prodajo kar 30 cabrioletov



T-roc cabriolet je edini avto v svojem segmentu, ki je na voljo tudi kot kabriolet, in pravzaprav eden od redkih kabrioletov na trgu. V Sloveniji so jih na letni ravni prodali kar 30, kar je vsekakor zanimivo. Je pa brezstrešni T-roc dobil enake oblikovne popravke znotraj in zunaj, a je na voljo le z bencinskimi motorji in dvema dobro opremljenima paketoma. Streho je mogoče pospraviti ali odpreti do hitrosti 30 kilometrov na uro, ima 53 kilogramov in se odpre v 9,5 sekunde ter zapre v 11 sekundah. Cene se za model T-roc cabriolet začnejo pri 31 tisoč evrih.

Najcenejšega bo mogoče naročiti prihodnje leto ...

... a zanj skoraj ni bilo zanimanja. Cena za osnovno različico T-roca se bo sicer začela pri 22.500 evrih, kar je za približno dva tisoč evrov več kot prej, a bo imel avto več serijske opreme. Daleč največ povpraševanja bo za paketa style in R-line, kjer se cene začnejo pri 26.980 (z 1.0 TSI) oziroma pri 29.500 evrih (z 1.5 TSI). Seveda s prenovo ni odšel niti pravi T-roc R, ki ima vgrajen dvolitrski bencinski motor z 221 kilovati in štirikolesni pogon. Ne manjkajo niti Akrapovičev izpuh in drugi športni dodatki.

Prenova je nekoliko bolj obširna pri športnem paketu R-line, pri drugih paketih pa so oblikovne spremembe manjše narave. Spredaj je T-roc dobil drugačne žaromete (na voljo trije različni žarometi). Če bodo vozniki izbrali žaromete z matrično LED-tehnologijo, bodo ob tem dobili še povezovalno letev LED prek sprednje maske motorja. Nekoliko drugačni so tudi zadnji odbijač in platišča.

T-roc je na voljo s tremi različnimi žarometi, med njimi so tudi matrični. Foto: Gašper Pirman

V primerjavi s predhodnikom so ravno pri paketu R-line oblikovne spremembe nekoliko večje. Tudi zadek je precej drugačen, z dvema dvojnima zaključkoma izpušne cevi. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman