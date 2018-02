Uradno: Renaultov šef bo še štiri leta

Carlos Ghosn bo ostal eden najvplivnejših avtomobilskih menedžerjev.

Uprava Renaulta je Carlosu Ghosnu podaljšala mandat predsednika še za štiri leta, za izvršnega direktorja pa predlagala Thierryja Bollora. Ghosn bo ostal tudi predsednik naveze Renault-Nissan, uprava pa bo svoje načrte delničarjem predstavila sredi junija. Bollore je devet let mlajši od Ghosna in bo tako očitno postal njegov naslednik na čelu ene največjih avtomobilskih poslovnih skupin na svetu. Ghosn je sicer na čelu Renaulta že od leta 2005.

Francoska država je še vedno 15-odstotni lastnik Renaulta in po besedah Ghosna to onemogoča polno združitev Renaulta in Nissana v prihodnosti. Lastniški delež je leta 2015 povečal današnji predsednik in takratni gospodarski minister Emmanuel Macron, država pa svojega deleža v Renaultu za zdaj ne namerava prodati.