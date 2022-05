Uradno: postavili nov rekord in bajno zaslužili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so poslovni rezultati Toyote

Japonci so konec marca končali svoje fiskalno leto in predstavili rezultate največjega avtomobilskega proizvajalca na svetu. Še enkrat več se je pokazalo, da trenutne najrazličnejše krize z dobavami (in višjimi cenami) dobro vplivajo na avtomobilski posel.

Presegli do zdaj rekordni dobiček iz leta 2016

Toyota je imela v tem poslovnem letu 24 milijard ameriških dolarjev dobička, kar je bilo 36 odstotkov več kot lani. Prihodki Toyote so znašali 257 milijard dolarjev, kar je bil 15-odstotni porast v primerjavi z lanskim letom. Japonci so pri dobičku presegli dozdajšnji rekord iz leta 2016, in sicer za dobrih pet milijard dolarjev.

Toyota je lani globalno prodala 8,23 milijona novih avtomobilov, kar je bilo 7,6 odstotka več kot predlani. Za letos napovedujejo prodajo dobrih deset milijonov avtomobilov, dobiček pa naj bi se vendarle skrčil na okrog 19 milijard dolarjev.