Uradno: nova prestižna maseratija z deli iz Slovenije

Foto: Maserati Maserati te dni v Italiji testira nova avtomobila, in sicer povsem električna grancabria ter granturisma. Oba bosta imela tudi slovenske sestavne dele, so sporočili iz idrijske koorporacije Hidria. To bodo statorji in rotorji za elektromotorje.

V vsakega omenjenega superšportnika bodo vgradili po tri elektromotorje. Vozilu bodo omogočali pogon na vsa štiri kolesa in doseganje hitrosti od nič do 100 kilometrov na uro v manj kot dveh sekundah.

Hidria nadaljuje tudi z razvojnim sodelovanjem v projektu prenovljenega Maseratijevega dirkalnika z imenom MC 20. Tudi ta bo predvidoma dobil slovenske sestavne dele.

Do leta 2030 v avtomobile deset milijonov rotorjev in statorjev

Vzporedno z letom 2022 Hidria začenja tudi z množično proizvodnjo ključnih delov elektromotorskega pogona za mehke in priključne hibride za BMW, Chrysler, Fiat, Jaguar in Land Rover. Od leta 2023 do leta 2030 bo zagotovila prek deset milijonov kosov rotorjev in statorjev. Hidria bo tako letos prvič ustvarila več kot 300 milijonov evrov prihodkov. Samo v tem letu pa bo v razvoj vložila 15 milijonov evrov in dodatno še 15 milijonov evrov v nove visokotehnološke kapacitete.

