McLaren P1. Foto: Mclaren Pri McLarnu so obstoječi superšportnik P1 razkrili leta 2012. Takrat so v enem letu na ceste zapeljali tako mclaren P1 kot tudi konkurenčna ferrari la ferrari in porsche 918 spyder, ki so skupaj tvorili trojček izjemnih superšportnih avtomobilov. Dvanajst let pozneje je čas za novo generacijo in to kljub temu, da je P1 še vedno eden najhitrejših avtomobilov na svetu.

Britanci so medtem resda izdelali še več superšportnikov - na primer modele senna, speedtail in elva, toda prav modeli z oznako “1! so nekaj posebnega. Kultni status je dobil predvsem prvi med njimi, to je bil znameniti mclaren F1.

Datum razkritja ni naključen

Po F1 in P1 zdaj prihaja W1. To napoveduje McLarnov napovednik za 6. oktober, ko bodo pokazali avtomobil ali vsaj razkrili več informacij. Čeprav uradne potrditve ni, bi McLaren lahko na W1 pokazal hibridni pogon na osnovi osemvaljnega motorja.

Datum razkritja mclarna W1 ni naključen - na ta dan je McLaren pred 50 leti osvojil svoj prvi konstruktorski naslov svetovnega prvaka v formuli ena. Na ta dan je prvi naslov vozniškega svetovnega prvaka v F1 osvojil tudi Emerson Fittipaldi, ki je ta uspeh dosegel prav z McLarnovim moštvom.