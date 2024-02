Avtomobilsko podjetje Rivian so na Floridi v ZDA ustanovili leta 2009 in do zdaj je bilo znano po dveh električnih vozilih – električnemu poltovornjaku R1T in velikemu športnemu terencu R1S. Oba so razkrili šele pred šestimi leti. Prodor Riviana je odmeval tudi zaradi partnerstva z Amazonom, za katerega so razvili dostavni kombi EDV. Amazon je naročil sto tisoč tovrstnih vozil.

Rivian je lani izdelal 53 tisoč avtomobilov (135 odstotkov več v primerjavi z letom 2022) in jih kupcem dostavil 50 tisoč.

Rivian je do zdaj v ZDA prodajal večja električna modela R1S in R1T. Foto: Rivian

Rivian z modelom R2 tudi v Evropo

Rivian bo prihodnji mesec (7. marec) razkril svoj naslednji avtomobil. To bo manjši in zato tudi cenejši športni terenec z oznako R2. V ZDA bo cena zanj od 40 do 50 tisoč dolarjev, kar je približno pol toliko, kot staneta obstoječa modela R1T in R1S.

Pod napovedni video za novi model so pri Rivianu potrdili prihod v Evropo. Na spletni strani riviana R2 so med evropskimi državami, kjer načrtujejo svojo prisotnost, navedli Veliko Britanijo, Belgijo, Nizozemsko, Švico, Francijo, Nemčijo, Španijo in tudi naši sosedi Italijo in Avstrijo. Rivian je v Evropi sicer že prisoten prek omenjenega Amazonovega dostavnega kombija.

Rivian bo model R2 izdeloval v novi tovarni v Georgiji, v katero so vložili pet milijard dolarjev in kjer se bo proizvodnja začela leta 2026.