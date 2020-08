Uradno iz BMW: potrdili karavanskega M3

BMW M3 je eden od stebrov športne ponudbe nemškega avtomobilskega proizvajalca, program M pa bodo čez nekaj let dopolnili še s karavanom serije 3. Pri BMW so potrdili, da bodo v Garchingu pri Münchnu kmalu začeli razvoj tega avtomobila. Neposredno športnost bodo torej ponudili tudi pri karavanu, podobno kot je Audi že storil z modelom RS 4 avant. Natančen prihod na trg še ni znan. Pri BMW napovedujejo skorajšnji začetek razvoja, nato testiranja na cestah (tudi na stezi Nordschleife) in predstavitev bi se lahko zgodila proti koncu leta 2022.

Imel bo nezgrešljiv DNA-programa

Tudi tehnične podrobnosti za zdaj še niso znane. Potrdili so motor, to bo trilitrski twin-power turbošestvaljnik. Obljubljajo tudi enako prostornost kot v klasični karavanski izvedbi serije 3, prav tako pa tudi nepogrešljive športne predelave in dodatke iz limuzinskega M3. To so širši koloteki, velike sprednje zračne odprtine in štirikratni zaključek izpušne cevi.

Za BMW to sicer ne bo prva karavanska ponudba znotraj programa M. V drugi in četrti generaciji (leta 1992 oziroma leta 2007) so jo ponudili pri BMW M5, pred 20 leti pa so razvili tudi že koncept karavanskega M3. Takrat ni dočakal serijske proizvodnje.