Za Ford predstavlja francoski Le Mans in tamkajšnja 24-urna vztrajnostna dirka pomemben del lastne samopodobe. Štiri zaporedne zmage med leti 1966 in 1969 sodijo med nepozabne avtomobilske legende in takratno slavje proti Ferrariju je bilo pred leti izhodišče tudi za Hollywoodski film “Ford vs Ferrari”.

Predsednik Forda potrdil vrnitev

Zgodovina se bo kmalu ponovila - čez dve leti se Ford v Le Mans vrača s tovarniško ekipo razreda LMDh. To so pravila, po katerih proizvajalec uporabi enega izmed razpoložljivih šasij in enotni hibridni sistem. Ta razred je veliko cenejši od najvišje ravni in je že privabil veliko avtomobilskih imen - med drugim Porsche, BMW, Alpine, Cadillac, Lamborghini in nazadnje tudi Hyundaijevo prestižno znamko Genesis.

Na drugi strani je razred LMD, kjer pa morajo proizvajalci sami izdelati cel prototip in imajo zato tudi več tehnične svobode. Med sodelujočimi so Toyota, Ferrari, Peugeot in kmalu Aston Martin.

Pri Fordu so za zdaj le potrdili vrnitev v Le Mans, namero je povedal predsednik znamke Bill Ford. Kdo bo njihov tehnični partner, še ni znano.

Foto: Ford