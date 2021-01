Uradno: Citroen, Peugeot in Fiat so združeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delničarji avtomobilskih koncernov PSA Peugeot Citroen in FCA Fiat Chrysler so tudi uradno potrdili nastanek skupnega podjetja Stellantis, ki bo združevalo 14 različnih znamk.

Oba avtomobilska koncerna sta se že pred tem dogovorila o vseh podrobnostih, zdaj pa so nastanek novega podjetja z več kot 99-odstotki potrdili tudi njuni delničarji. Pri PSA sta morala odobritev potrditi predvsem družina Peugeot in kitajski Donfeng.

Imena avtomobilskih znamk bodo nespremenjena

Novo skupno podjetje se bo imenovalo Stellantis, do združitve pa bo uradno prišlo 16. januarja. Dva dni pozneje se bodo na borzah v Parizu in Milanu tudi že predstavili s skupnimi delnicami. Stellantis bo skupno združeval 14 različnih znamk, ki imajo pomembno vlogo tako v Severni Ameriki, Evropi kot tudi v ZDA. Njihova skupna letna proizvodnja znaša okrog osem milijonov vozil in 165 milijard evrov prihodkov.

Stellantis bo izključno novo koorporativno ime podjetja, logotipi in imena avtomobilskih znamk (Citroen, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep …) pa ostajajo nespremenjena.