Umrl je eden najboljših italijanskih inženirjev

Nicola Materazzi je bil star 83 let, kot inženir pa se je podpisal pod nekaj najvplivnejših športnih avtomobilov zadnjega pol stoletja. Materazzi se je rodil leta 1939 v Salernu na jugu Italije in študiral v Neaplju.

Nicola Materazzi Foto: Wikimedia Commons

Leta 1987 je bil glavni inženir pri razvoju ferrarija F40, ki velja za enega najboljših superšportnih avtomobilov vseh časov. Pri Ferrariju je bil še prej vpleten tudi v razvoj predhodnika 288 GTO. Svojo pot v avtomobilskem svetu je sicer začel pri znamki Lancia. V šestdesetih in sedemdesetih letih je razvijal modela, kot sta bila flavia in fulvia, prav tako pa je na področju motorja, šasije in aerodinamike sodeloval pri razvoju kultne lancie stratos.

Po omenjenem delu pri Ferrariju se je v devetdesetih italijanski inženir preselil k Bugattiju, pri katerem je bil tehnični direktor za modela EB110 GT in EB110 SS.

