Umetna goriva: pred ključnim glasovanjem najbolj vroče v Nemčiji

Foto: Reuters Države članice Evropske unije bodo glasovale o odločitvi Evropskega parlamenta, da z letom 2035 v Evropi dovoli le še prodajo novih avtomobilov brez neposrednega izpusta CO2. Najglasnejše pomisleke imata Nemčija in Italija, prav tako bi se z njim lahko povezali tudi Bolgarija in Poljska. Če vse štiri države ne bi podprle zakona, ta na evropski ravni ne bi imel večine za sprejetje.

Kot smo poročali že včeraj, bodo v Nemčiji na bencinskih črpalkah kmalu uvedli tudi možnost točenja sintetičnih goriv. Ta zdaj postajajo jabolko spora pri potencialnem zakonu, ki bi v Evropi z letom 2035 dovolil le še prodajo novih avtomobilov brez neposrednih izpustov. Evropska komisija in parlament sta to odločitev že potrdili, da bi ta strategija postala zakon, mora dobiti še večino pri državah članicah.

Bo Evropa "popustila" želji Nemčije?

Najglasneje sta se uprli Italija in Nemčija. Pri naših zahodnih sosedih se bojijo predvsem odpuščanj, ker proizvodnja klasičnih avtomobilov zahteva manj delovne sile na proizvodnih trakovih. Italijanske znamke, kot so Fiat, Alfa Romeo in Lancia sicer že v tem desetletju napovedujejo prehod na povsem električno ponudbo vozil. Italijanska vlada je z letom 2035 predlagala le 90, in ne 100-odstotno znižanje neposrednih izpustov CO2.

Nemci pa bodo svoj pritrdilni glas za zakon o prihodnosti avtomobilizma očitno pogojevali s statusom sintetičnih goriv, je poročal Reuters. Če bo Evropa tudi ta goriva, ki so lahko ogljično nevtralna in jih bo mogoče uporabljati z obstoječimi motorji na notranje izgorevanje, vključila na seznam "dovoljenih" po letu 2035, bodo Nemci zakon podprli. V tem primeru končna odločitev Italije na usodo zakona ne bo več vplivala.

Porsche je začel v Čilu s poizkusno proizvodnjo e-goriv. Foto: Porsche

Zagovornik sintetičnih goriv in zdaj prvi pogajalec Nemcev z EU je prometni minister Volker Wissing, član koalicijske stranke FDP. Znotraj nemške koalicije mnenja niso enotna. Če bo Evropa sprejela Wissingov kompromis, nemška stranka Zelenih že predlaga razpustitev koalicije. Podobno to tehnologijo podpira tudi predsednik Volkswagna OIiver Blume. Znamka Volkswagen je sicer zapisana električni prihodnosti, tudi Porsche naj bi do leta 2030 delež svojih novih električnih vozil povečal na 80 odstotkov.

Sintetična goriva za zdaj še zelo draga

Trenutno je proizvodnja sintetičnih goriv še zelo omejena in predvsem draga, kar poudarjajo skeptiki do takih rešitev. Energijska učinkovitost znaša le od deset do 15 odstotkov, pri elektromotorjih ta presega 80 odstotkov. Za proizvodnjo enega litra umetnega goriva je trenutno potrebnih 27 kilovatnih ur električne energije. S tako količino energije lahko dober električni avtomobil prevozi tudi že 150 kilometrov. Po izračunih avstrijskega ÖAMTC zahteva proizvodnja umetnih goriv približno petkrat toliko energije kot neposredna uporaba elektrike. Sintetična goriva bi bilo mogoče uporabljati z obstoječo tehnologijo klasičnih motorjev, pri katerih pa proizvajalci bržkone novega razvoja ne bodo imeli oziroma bo ta finančno omejen.

Če bi taka goriva v prihodnje z razvojem boljših rešitev prišla v vsakdanjo uporabo, bi predvidoma sestavljala prihodnjo alternativni skupek pogonov s polno električnimi avtomobili in vozili na vodik. Tudi ta tehnologija je z vidika polnilne infrastrukture danes še daleč od masovne uporabe, s katero se lahko danes delno pohvalijo le polno električni avtomobili.

Države članice EU bodo o zakonu glasovale prihodnji teden, in sicer predvidoma v četrtek. Za Nemce je prihodnost avtomobilske industrije pomembna, saj je v njej zaposlenih okrog 800 tisoč ljudi in predstavlja približno pet odstotkov domačega BDP.