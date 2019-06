Ujeti na cesti: Naprave za manipulacijo pri prevoznikih

V prvih petih mesecih letošnjega leta so pri 1.575 kontroliranih voznikih tovornjakov in avtobusov ugotovil kršitve v 1.042 primerih, kar pomeni, da je bilo le 34 odstotkov kontroliranih brez ugotovljenih kršitev.

Manipulacijske naprave so običajno skrite pod armaturno ploščo med ožičenjem vozila, pod oblogami v stebričkih kabine ali drugih skritih mestih, lahko so integrirane v dajalniku impulzov ali v samem tahografu (snemalni enoti), ki jo voznik krmilil z dalinjcem, kombinacije tipk ali ključka USB. Med kršitvami tudi hujše manipulacije

V 147 primerih je šlo za najhujše kršitve in goljufije, ki so jih prevozniki izvedli s pomočjo naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom (uporaba elektronske naprave ali magneta), s prikrivanjem dejavnosti in aktivnosti vožnje, počitkov, odmorov, z zlorabo tahografa oziroma s ponarejanjem, zatajitvijo ali uničenjem podatkov, tahografskega vložka ali voznikove kartice.

»Pri voznikih se preverja njihove aktivnosti za tekoči dan in za preteklih 28 dni ter pravilnost delovanja snemalne naprave – tahografa, kar predstavlja enega pomembnejših ukrepov zagotavljanja večje varnosti tovornega in avtobusnega prometa ter preprečuje nelojalno konkurenco cestnih prevoznikov na enotnem prevozniškem trgu EU,« razlagajo pri FURS.

Prevozniki na ceste z naprednimi napravami za zakrivanje sledi

V 40 primerih so vozniki s pomočjo magneta onemogočili dajalec impulzov in tako zmanipulirali tahograf, odkritih pa je bilo tudi 25 sofisticiranih naprav za manipuliranje tahografa, ki so bile izgrajene iz vozil ter zasežene.

S pomočjo takšnih manipulacijskih naprav prevozniki dosežejo, da se med vožnjo (ko se vozilo premika) aktivnost vozila v zapisovalno napravo ne beleži, na voznikovo kartico pa se zabeleži počitek.