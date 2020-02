Tu je (za zdaj še) najmočnejši VW golf

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavitev nove generacije: volkswagen golf GTI, GTD in GTE

Tako kot v preteklosti tudi v osmi generaciji golfi GTI, GTD in GTE niso pretirano vizualno drzni. Bolj kot na atraktiven zunanji videz stavijo na svoj vsestranski značaj, najmočnejši izmed trojice pa bo imel 180 kilovatov.

Pri vseh treh športnih golfih je vgrajena mreža iz enega samega dela, v njej so lahko še vpadljive meglenke v obliki črke X. Linijo dnevnih žarometov LED med seboj povezuje namenska barvna linija, pri različici GTI je rdeča, pri GTD srebrna in pri GTE modra. Vsaka različica ima tudi svoja platišča, drugačno barvo čeljusti in malenkostne spremembe na zadku.

Vizualne spremembe so manjše, od običajnega golfa pa se GTI razlikuje tudi po malenkost nižjem vzmetenju. Foto: Volkswagen Najmočnejši je GTI

Novega GTI poganja dvolitrski bencinski motor TSI s 180 kilovati in 370 njutonmetri navora. Serijsko se navor prenaša prek sprednjih koles ročnega šeststopenjskega menjalnika, opcijsko pa je na voljo tudi sedemstopenjski dvosklopkovni menjalnik. Počakati bomo morali do uradnega razkritja v Ženevi, da bodo pri Volkswagnu razkrili še preostale podatke o pospešku in drugih pomembnejših stvareh.

Dizelski GTD poganja dvolitrski motor s 147 kilovati in 400 njutonmetri navora. Tukaj je edina možnost sedemstopenjski menjalnik. Dizelski motor je po zaslugi dvojnega odmerjanja čiščenja prek sistema selektivne katalitične redukcije (SCR) in tekočine AdBlue najčistejši dizelski motor, ki so ga kadarkoli pri Volkswagnu vgradili v golfa.

Ekološkega športnika GTE poganjata 1,4-litrski bencinski motor s 110 kilovati in elektromotor, skupna sistemska moč pa se ustavi pri 180 kilovatih in 400 njutonmetrih navora. Zaradi pogonske kombinacije je tukaj na voljo le šeststopenjski samodejni menjalnik DSG. V primerjavi s predhodnikom so za polovico povečali zmogljivost baterije, ki ima zdaj 13 kilovatnih ur.

GTE ima vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 13 kilovatnih ur. Foto: Volkswagen

Še vedno želi biti kralj vsestranskosti

Ena pomembnejših novosti je prihod novega sistema za nadzor voznih profilov. Nov sistem namreč nadzoruje delovanje elektronsko nadzorovane zapore diferenciala in prilagodljivega vzmetenja. Zaradi športnega značaja sta GTI in GTD od običajnega golfa nižja za 1,5 centimetra, a kljub temu na račun izboljšanega prilagajanja sistema ponujata vsakodnevno uporabnost.

Vozniku so na voljo trije vozni profili, a s pomočjo individualnih nastavitev lahko dodatno prilagodi udobje ali trdost vzmetenja v vsakem voznem programu.

V notranjosti so na seznamu sprememb novi volanski obroč, zdaj že legendarna prestavna ročica v obliki žogice in športni sedeži s karirastim vzorcem oblazinjenja.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen