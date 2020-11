Trenutno še najpomembnejši VW: vsakih 35 sekund naredijo novega

Kozmetični popravki so majhni, večji poudarek je na širini motorne ponudbe, digitalizaciji in izboljšanju varnostno-asistenčnih sistemov.

Kot že zadnjih nekaj tiskovnih predstavitev v preteklih mesecih je tudi slovenska predstavitev dveh Volkswagnovih modelov potekala virtualno. Pri uvozniku so nam predstavili prenovljenega tiguana, ki je najbolje prodajani SUV znamke, in novo generacijo arteona, ki predstavlja vrh ponudbe pri nemški znamki. Tiguan ostaja pomemben adut, v letu 2021 bo našel 1.400 kupcev, zanj pa bodo morali odšteti vsaj 29 tisoč evrov. Velika večina jih sicer izbere paket R-Line, pri katerem se cene začnejo pri 34.500 evrih.

Pisalo se je leto 2007, ko je na slovenske ceste zapeljal prvi športni terenec Volkswagna. V ta svet so stopili relativno pozno, a takoj poželi velikanski uspeh. Kot je povedal Marko Škriba, direktor slovenskega Volkswagna, pred trinajstimi leti niso bili pripravljeni na takšen naval, premajhno število zagotovljenih tiguanov pa je povzročilo precej nelagodja in slabe volje. A ta odlična napoved ni bila kratkotrajna, tiguan je postal najbolje prodajani športni terenec v Evropi in pri nas.

Prenova namenjena nadgradnji digitalne vsebine

Kozmetični popravki na prenovljenem tiguanu so majhni, nadgradnja modela pa je bila vsekakor usmerjena predvsem k tehničnim izboljšavam. Potniška kabina je prav tako le izboljšana in izrazito usmerjena k večji vsakodnevni uporabnosti. Nov je volanski obroč z osvetljenimi stikali in drsniki.

Seveda je na seznamu novosti tudi nova večopravilna enota z glasovnim nadzorom (v angleščini), možnostjo povezave več telefonov hkrati in brezžične povezave Apple CarPlay. Serijsko so na voljo digitalni merilniki, za doplačilo lahko kupec izbere večje z diagonalo 26 centimetrov. Ne manjkajo niti ambientalna osvetlitev in izboljšani materiali ter drugačne barvne kombinacije.

Tiguan je bil v letu 2019 najuspešnejši posamezni model znamke Volkswagen. Izdelali so jih 910.926 oziroma enega vsakih 35 sekund. Ta športni terenec je po podatkih iz Volkswagna na voljo v 80 odstotkih vseh svetovnih držav.



Od leta 2007 so jih pri Volkswagnu izdelali že več kot šest milijonov. Danes jih izdelujejo v štirih tovarnah na treh različnih celinah. To so tovarne v Wolfsburgu v Nemčiji, Kalugi v Rusiji, Šanghaju na Kitajskem in Puebli v Mehiki. Če so jih leta 2007 izdelali 120 tisoč, so letno proizvodnjo do danes povečali že na 911 tisoč tiguanov.

Nov volan, večopravilna enota in digitalni merilniki. Bolj kot kozmetični popravki so v ospredju izboljšana umetna pamet in številni varnostno-asistenčni sistemi. Foto: Volkswagen

Drugačno poimenovanje paketov

Pri Volkswagnu so na novo zasnovali opremsko matriko tiguana. V konfiguratorju ali katalogu boste zaman iskali že poznane pakete, zdaj so na voljo paketi Tiguan, Life, Elegance in R-Line. Ostaja pa široka motorna ponudba, kjer so na voljo tri dizelske različice, štiri bencinske in prvič priključni hibrid.

Novi eHybrid ima 180 kilovatov in bo imel v realnem ciklu okoli 50 kilometrov električnega dosega. Prvič je na voljo tudi športni tiguan R. Poganja ga dvolitrski bencinski motor TSI, ki ima 235 kilovatov in štirikolesni pogon z razdelilnikom navora.

Dodatnih izboljšav so bili deležni tudi dvolitrski turbodizelski motorji z močjo 90, 110 in 147 kilovatov. Prvič v tej modelski seriji so ti motorji kombinirani z dvema SCR-katalizatorjema z dvojnim vbrizgavanjem aditiva AdBlue. Nespremenjena ostajata 1,5-litrska turbo­bencinska motorja z močjo 96 in 110 kilovatov. Na seznamu je še dvolitrski bencinski TSI s 140 kilovati.

80 odstotkov kupcev izbere R-Line

V prvi generaciji je velika večina kupcev izbrala vstopno ali drugo stopnjo opreme, a se je s prihodom druge generacije to močno spremenilo. Kar 80 odstotkov kupcev izbere športni paket R-Line, zato bo večina tiguanov pri nas odlično opremljenih, a tudi dražjih. Cene se za R-Line začnejo pri 34.500 evrih, medtem ko je vstopna cena 29 tisoč evrov.

Osemdeset odstotkov kupcev bo izbralo karavanskega arteona. V letu 2021 bo arteon našel približno 230 slovenskih kupcev. Foto: Volkswagen

Zapeljivi karavan s prirezano streho



Arteon je že leta 2017, ko so ga prvič predstavili, predstavljal določen odmik od preostale Volkswagnove modelne palete. Oblikovno bistveno bolj drzen in nastopaški ostaja tudi po prenovi, a je tokrat na voljo tudi kot karavan. V zadku karavana se skriva prtljažni prostor s 565 litri prostornine (563 litrov je velik prtljažnik pri limuzini), ob podrti zadnji klopi pa se ta razširi na 1.632 litrov (1.557 litrov pri limuzini). Kot pravijo pri Volkswagnu, je prtljažni prostor pri karavanu znatno večji od uradnih številk, ker so velikost prtljažnika merili le do prtljažne police. V notranjosti je opazen umik od preostalih modelov Volkswagna, arteon je zdaj bolj poseben in z izboljšanimi materiali.



Cene se začnejo pri 38.500 evrih oziroma tisočaku več za različico shooting brake. Zanjo se bo odločilo kar 80 odstotkov kupcev, večina jih bo doplačala še 700 evrov za paket R-Line.