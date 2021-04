Tragična smrt enega najbolj vplivnih avtomobilskih inženirjev

Valižan se je Fordu pridružil že leta 1969, pozneje pa je kot vodja razvojnega oddelka vodil preobrazbo Forda na evropskem avtomobilskem trgu. Neposredno je bil povezan z razvojem nekaterih najbolj pomembnih Fordovih avtomobilov. Na primer leta 1993 z mondeom, pred 20 leti prve generacije focusa, pa modelov ka in puma. Bil je med najzaslužnejšimi, da je uspel Ford staro sierro tako uspešno zamenjati mondeom, escorta pa s focusom.

Med njegovimi neposrednimi zaslugami in zapuščino je tudi ford focus prve generacije. Tako so ga marca leta 1999 razkrili na avtomobilskem salonu v Ženevi. Nasledil je izjemno uspešen model escort. Foto: Reuters

Zagovarjal je razvoj vozne dinamike in jo pri svoji znamki že takrat občutno izboljšal in še danes so tudi moderni Fordovi avtomobili najbolj cenjeni prav po voznih lastnostih. Ko so mu pri Fordu zaupali celoten inženirski oddelek, je vodil ekipo kar 30 tisoč inženirjev po celem svetu.

V času svoje službene poti je vplival tudi na vozila znamk Jaguar, Land Rover in Aston Martin, ki so bile takrat pod lastništvom Forda. Bil je tako uspešen, da ga je želel k Volkswagnu - neuspešno - zvabiti tudi Ferdinand Piech.

Pri Fordu se je upokojil leta 2007 po 38 letih službovanja.