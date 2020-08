To so novosti četrte najbolje prodajane kie #foto

Pri Kii so v zadnjem času zelo pridni in predstavljajo novosti za njihove modele kot po tekočem traku. Tokrat je na vrsto prišel še najmanjši crossover stonic, kupcem pri nas in v Evropi so na voljo novi bencinski motor s tehnologijo blagega hibrida, inovativni ročni menjalnik "clutch-by-wire" in več opcij pri individualizaciji zunanjega videza.

Kia je v Evropi od leta 2017 prodala več kot 150 tisoč stonicov, tokratne posodobitve pa ne moremo šteti za prenovo, ampak bolj za nadgradnjo nekaterih funkcij, saj je model vizualno tako znotraj kot zunaj ostal nespremenjen. Nadgrajeni stonic bo v prodajne salone v Sloveniji zapeljal jeseni.

Blagi hibrid prinaša manjšo porabo goriva

Notranjost in zunanjost stonica ostajata skorajda nespremenjeni, a bodo lastniki dobili veliko več možnosti prilagajanja vozila Foto: Kia posamezniku kot prej, saj bodo na voljo nove barve karoserije in strehe, dodani so novi barvni paketi in nov dizajn platišč. V notranjosti bodo voznik in sopotniki najprej opazili večji, 8,0-palčni zaslon na dotik (prej sedempalčni) z infozabavnim in navigacijskim sistemom, ki prinaša nove funkcije 2. faze Kijine telematike UVO Connect. Varnost in vozniška asistenca sta nadgrajeni z novimi naprednimi asistenčnimi sistemi (ADAS).

Najpomembnejša novost je tako prihod litrskega turbobencinskega motorja z blagim hibridom, ki je na voljo v dveh izvedenkah - s 74 in 88 kilovati. Motor je lahko sparjen z novim inteligentnim šeststopenjskim ročnim menjalnikom, ki deluje po principu "clutch-by-wire", ali sedemstopenjskim dvosklopkovnim menjalnikom.

Seznam novosti končujejo prenovljeni motorji Smartstream, kjer je bil poudarek predvsem na večji učinkovitosti.