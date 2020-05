To je prva kia s takšnim motorjem #video

Veliko proizvajalcev pri prenovi modela le malenkostno spremeni podobo modela in poskrbi predvsem za tehnološko osvežitev. Kia se upira tem trendom in tudi s prenovo poskrbi za dobro vidne spremembe. Tudi rio je tako dobil obsežno prenovo, ki prinaša drugačen videz, dodatne varnostne elemente in kot prvi kiin model tudi bencinski motor s tehnologijo blagega hibrida.

Prenovljena četrta generacija ria ima spredaj nekoliko tanjšo masko hladilnika, nižji in širši odbijač z drugačno obliko meglenk in nove žaromete LED z integriranimi dnevnimi lučmi. Na seznamu novosti sta še dve barvi in nova 16-palčna platišča. V notranjosti je pomembna novost novi osem palčni zaslon na dotik in 4,2-palčni zaslon med merilniki z višjo resolucijo. Povezljivost s pametnimi mobilniki je mogoča preko apple carplay (brezžično) in android auto.

Nekoliko več barve v notranjost prinaša poseben paket, ki v modro barvo obarva bočne opore na sedežih, naslonjala na vratih in med sedeži ter kontrastno modre šive. Bolj kot barvne kombinacije je pomemben prihod mehanizma za nastavljanje višine voznikovega in sovoznikovega sedeža. Čeprav gre za prenovo četrte generacije so spremembe precejšnje. Foto: Kia

Prva kia z bencinskim blagim hibridom

Rio je prva kia, ki jo bo poganjal bencinski blago-hibridni elektro motor. Novi pogon ecodynamics+ deluje v kombinaciji z litrskim T- V notranjosti je ena večjih novosti prihod 8-palčnega zaslona na dotik. Foto: Kia GDi motorjem s Kiinim 48-voltnim sistemom. Sistem nadomešča motorni navor z močjo kompaktne 48-voltne litij-ionske polimerne baterije, ter podaljša ‘nedelovanje’ z novim starterskim generatorjem za blage hibride.

Starterski generator je preko jermena povezan z motorno gredjo in neopazno preklaplja med načinom ‘motor’ in ‘generator’. V načinu ‘motor’ med pospeševanjem omogoča dodatno električno moč ter tako zmanjša obremenitev motorja in zniža emisije. Med zmanjševanjem hitrosti pod določenimi pogoji preklopi na način ‘generator’, s čimer rekuperira energijo z motorne gredi, da napolni baterijo.

Novi smartstream motor nadomešča riovo prejšnjo generacijo 1,0-litrskega T-GDI motorja. Smartstream motor proizvaja enako moč kot litrski motor – 73 kW (100 KM) ali 88 kW (120 KM) – a omogoča 16 % večji največji navor pri 88-kilovatni različici (200 Nm).

Nova zasnova ročnega menjalnika

Rio je tudi eden prvih modelov, ki bodo dobili novi inteligentni ročni menjalnik. Sistem sklopke ‘clutch-by-wire’ namesto mehanske povezave nadzoruje delovanje sklopke popolnoma elektronsko. Neopazno se integrira s starterjem-generatorjem blagega hibrida in ugaša motor prej kot sistem stop&start.