To so najbolj iskani na Googlu: v Sloveniji na prvem mestu nemci #foto

Googlov iskalnik je eno od najpomembnejših orodij za iskanje informacij, še posebej je pomembno orodje za avtomobilske proizvajalce in njihove modele. Tiste najbolj iskane znamke so ponavadi tudi prodajno najbolj uspešne, zato ni presenečenje, da si vsak želi biti na vrhu iskalnih rezultatov. Lani so tako prek Googlovega iskalnika največkrat iskali informacije o Toyoti, sledi BMW in na tretjem mestu je Mercedes-Benz. Sodeč po podatkih, je bil prek Googlovega iskalnika v Sloveniji največkrat iskan BMW.

Avstralska organizacija Compare the market vsako leto pripravi natančen in dodobra razdelan seznam najbolj priljubljenih iskanj v vsaki državi, rezultate predstavi v preglednem interaktivnem zemljevidu in na koncu po številu iskanj naredi lestvico 20 najbolj iskanih avtomobilskih znamk na svetu.

Najbolj iskana znamka v 47 državah

V letu 2021 se je na prestol najbolj iskane avtomobilske znamke vrnila Toyota. Japonski proizvajalec je bil najbolj iskan v 47 državah. Podatke so sicer pridobili za 154 držav. BMW, lani najbolj iskana znamka prek Googla, je bil letos drugi. O tej znamki so največkrat iskali informacije v 29 državah, o Mercedes-Benzu pa v 23 državah.

Vsi trije avtomobilski proizvajalci so bili na prvih treh mestih tudi v zadnjih štirih letih. Mercedes je bil vedno tretji, samo v lanskem letu pa je na vrhu Toyoto zamenjal BMW, ko je bil najbolj iskan kar v 118 državah sveta.

V Sloveniji največkrat iskali BMW

Lani je vladalo precejšnje zanimanje za Teslo, ta se je prvič prebila na lestvico najbolj iskanih avtomobilskih znamk. Še več, bila je celo največkrat iskana v Hongkongu, Izraelu, Macau, Singapurju in na Kitajskem. Na drugem ali tretjem mestu je bila v Avstriji, Hrvaški, na Norveškem, v ZDA in še nekaterih drugih državah.

Iskanje prek Googlovega iskalnika vsako leto močno niha, veliko je odvisno tudi od novosti znamk in njihovih načrtov za prihodnost. Tako sta bila Rolls-Royce in Mazda od leta 2018 vsaj v eni državi najbolj iskani avtomobilski znamki. Audi, Suzuki in Hyundai pa so bili bistveno bolj iskani v letu 2021 kot leta 2020.

Zanimivo, niti v eni državi ni bil najbolj iskan Volkswagen. Družbo mu pri tem delata tudi Mitsubishi in Alfa Romeo. Sodeč po podatkih Compare the market, je bila v Sloveniji najbolj iskana znamka BMW. Kdo je bil na drugem ali tretjem mestu, ni znano.