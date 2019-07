To je vse bolj vpliven oblikovalec avtomobilov iz Sarajeva #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je za zdaj le vizualizacija prvega športnega terenca znamke Bugatti, ki jo je narisal bosanski oblikovalec Sajdin Osmančević.

S področja nekdanje Jugoslavije prihaja več pomembnih avtomobilskih oblikovalcev. Slovenci imamo Roberta Lešnika pri Mercedes-Benzu in Domna Ručigaja pri Audiju, Hrvati Domagoja Dukca pri BMW, zelo obetavno ime pa je tudi Sajdin Osmančević iz Bosne in Hercegovine.

Še ne 30-letni oblikovalec se je izobrazil na akademiji likovnih umetnosti v Sarajevu. Foto: Škoda Oblikovalec iz Sarajeva je že delal za BMW in nato narisal tudi Škodin koncept vision iV

Še ne 30-letni oblikovalec se je izobrazil na akademiji likovnih umetnosti v Sarajevu. Leta 2011 je začel delati pri družbi Misha Designs v Los Angelesu, nato za Prevent Group, leta 2015 pa se je pridružil tudi družbi BMW. Od leta 2016 je zdaj zaposlen pri Volkswagnovemu koncernu. Njegov zadnji najpomembnejši izdelek je bil Škodin koncept vision iV, ki so ga Čehi razkrili spomladi na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Vizija hitrega in luksuznega Bugattijevega športnega terenca

Zdaj je Osmančević predstavil svoj nov koncept, ki pa za zdaj ostaja realnost le na njegovih risalnih deskah in ne v praksi. Spartacus je njegova vizija prestižnega športnega terenca znamke Bugatti, ki bi bil odgovor na podobna avtomobila Rolls-Roycea (cullinan) in Bentleyja (bentayga). SUV ni več tabu tema niti za Lamborghini, Aston Martin in celo Ferrari.

Sprednji del koncepta je zelo masiven in agresiven, kljub zasnovi športnega terenca pa vsaj oblikovno ostaja zlahka prepoznaven bugatti. Vodstvo te znamke pri koncernu Volkswagen je bilo do zdaj negativno usmerjeno proti razvoju takega avtomobila, ki po mnenju predsednika znamke Stefana Winkelmanna ne sodi k pojmu znamke Bugatti.

Ob razkritju Škodinega koncepta vision iV, Osmančević stoji skrajno desno. Foto: Škoda

Vizija bugattija spartacus:

