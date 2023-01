To je prvi dostavljen Mercedesov superšportnik #foto

Skoraj pet let in pol po razkritju na avtosalonu v Frankfurtu je Mercedes-AMG le dostavil svoj superšportni model one prvemu kupcu. Težko pričakovani superšportnik je ostal zvest konceptu in na cesto prinaša tehniko iz formule 1. Poganjajo ga sredinsko nameščeni 1,6-litrski šestvaljnik z električnim turbopolnilnikom in štirje elektromotorji, sistemska moč se ustavi pri 782 kilovatih (1.049 "konjih"). Izdelali bodo vsega 275 avtov, vsak bo stal 2,5 milijona evrov in prav vsi so že prodani.

AMG, ki ima sedež v nemškem Affalterbachu, je s tremi fotografijami potrdil in obenem razkril, kakšen je prvi serijski superšportni model one. Da gre za zares poseben avtomobil, priča tudi registrska oznaka ON1. Obarvan je v precej nevpadljivo črno barvo, vse skupaj pa nekoliko popestrijo zeleni poudarki in bele trikrake zvezdice, ki so vse pogosteje proti zadku avtomobila.

Kdo je lastnik prvega, se (za zdaj) še ne ve

Pri Mercedes-AMG niso razkrili, kdo je lastnik prvega modela one, so pa svoj nakup že potrdili Lewis Hamilton, Nico Rosberg in David Coulthard. Še več, kot je pred časom poročal The Sun, naj bi Lewis Hamilton naročil kar dva primerka in enega podaril svojemu očetu. Vse glasnejše so govorice, da so se za nakup odločili tudi igralec Mark Wahlberg, nepremičninski agent Manny Khoshbin in legendarni teniški igralec Ion Tiriac.

Mercedes je proizvodnjo zagnal lani avgusta v AMG-jevi tovarni Coventry v Veliki Britaniji. Vsi avtomobili bodo izdelani ročno, po koncu proizvodnje pa vsak avto čaka še šestnajst testnih postaj.

Foto: Mercedes-Benz

Motor vzet iz dirkalnika F1

Sistemska moč celotnega pogonskega sklopa se ustavi pri 782 kilovatih. Sestavlja ga 1,6-litrski šestvaljni motor z električnim turbom in štirimi odmičnimi gredmi nad glavo motorja. Motor se lahko zavrti do 11 tisoč vrtljajev in je neposredno vzet iz dirkalnika formule 1. Moč termičnega motorja je omejena na 422 kilovatov, kar je velikanska številka za prostorninsko tako majhen motor.

Kar zadeva štiri elektromotorje: eden je nameščen na ročično gred in ima 120 kilovatov, drugi je integriran v turbopolnilnik in ima 90 kilovatov, tretji in četrti pa sta nameščena na sprednji osi in imata skupaj 240 kilovatov. Kot pravijo pri AMG, je odzivnost šestvaljnega motorja s pomočjo elektromotorjev bistveno večja kot pri atmosferskem osemvaljniku, električni turbopolnilnik pa Philipp Schiemer se poslavlja od športnega oddelka AMG in prevzema novo funkcijo znotraj Mercedes-Benza. Foto: Mercedes-Benz omogoča več navora pri nižjih vrtljajih.

Z vrha AMG se poslavlja direktor

Mercedes-Benz je sporočil, da se z vrha oddelka AMG poslavlja Philipp Schiemer, izvršni predsednik znamke. S 1. aprilom bo prevzel vodenje področja za upravljanje prodaje za končne stranke in skupnosti. Schiemer je bil na položaju od leta 2020 in gonilna sila pri uspehih oddelka AMG. Poskrbel je za pospešitev prodaje modelov Maybach in za uspeh novega razreda G. Na njegov položaj bo 1. marca stopil Michael Schiebe, ki je bil do zdaj vodja kabineta predsednika upravnega odbora in vodja poslovnega urada.