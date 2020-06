To je novi najbolj vpadljivi BMW #foto

BMW z videzom serije 4 tvega in izziva, a morda je sveža in drugačna podoba ključna za prodajni uspeh tega kupeja.

BMW z videzom serije 4 tvega in izziva, a morda je sveža in drugačna podoba ključna za prodajni uspeh tega kupeja. Foto: BMW

Če je bil kupe serije 4 vse do zdaj premalo prepoznaven v družini BMW, bo nova generacija vsekakor poskrbela za to, da se jo bo na cesti hitro opazilo. Z velikanskimi ledvičkami, ki jih po sredini prekine registrska tablica, bo ta kupe postal eden od najbolj pronicljivih avtov na cestah. Poleg novega videza bo nova serija serijsko opremljena z večjim številom varnostnih pripomočkov in povsem novim šestvaljnim motorjem s tehnologijo blagega hibrida.

Soditi o novem videzu serije 4 ne bi bilo pošteno, saj so okusi različni in fotografije lahko izkrivijo resnično vizualno privlačnost modela. Vsekakor pa moramo priznati, da so Bavarci spet pokazali precej poguma in na ceste pošiljajo vpadljiv in predvsem edinstven avtomobil. Serijsko je opremljen s prilagodljivimi žarometi LED, 18-palčnimi platišči in žarometi LED s svetlobno linijo v obliki črke L. Oblikovalska ekipa je obenem še za odtenek izboljšala aerodinamiko modela, saj se je količnik zračnega upora znižal z 0,29 na 0,25.

Ogromne ledvičke so tam s posebnim namenom

Tokrat si je največ pozornosti prislužil najmočnejši motor v ponudbi. Gre za različico M440i, ki jo poganja vrstni trilitrski šestvaljnik z 275 Nova serija 4 je od predhodnika večja v vseh smereh, a je kljub temu bistveno bolj aerodinamična. Foto: BMW kilovati in 500 njutonmetri navora. Na pomoč priskoči še 48-voltna blaga hibridna tehnologija, ki k skupni moči doda še osem kilovatov moči ter hkrati zniža povprečno porabo in izboljša vsakodnevno uporabnost.

Resnici na ljubo bo bistveno več povpraševanja za osnovnima 420i in 430i. Oba poganja dvolitrski štirivaljnik, šibkejši ima 135 kilovatov, močnejši 190. Na dizelski strani je vstopni model 420d z dvolitrskim štirivaljnikom, a s tehnologijo blagega hibrida. Ponudbo na dizelski strani zaokrožita še šestvaljna 430d in M440d, ki delujeta kot blaga hibrida in imata 210 oziroma 250 kilovatov.

Novi motorji seveda delujejo v kombinaciji z izboljšano aerodinamiko. Skupaj z arhitekturo, ki si jo deli s serijo 3, je serija 4 dobila še izboljšano, bolj togo vzmetenje. Od predhodnika ima za 21 milimetrov nižje težišče, razmik med kolesoma na zadnji premi pa je za 23 milimetrov širši kot pri bratski seriji 3.

Nova drzna serija 4 bo na voljo od oktobra.

Foto: BMW

Foto: BMW