To je novi kangoo: stavi na velika drsna vrata #foto

Renault si je vzel kar nekaj časa za razvoj nove generacije kangooja, ga opremil z novim videzom, tehnologijami in celotno linijo razdelil v dva različna modela - eden je namenjen prevozu potnikov, družinam in gospodarskim dejavnostim, drugi z oznako express je prav tako namenjen enakemu spektru kupcev, a je namenjen manj zahtevnim kupcem, zato bo tudi cenovno dostopnejši. V Slovenijo bo zapeljal spomladi prihodnje leto.

Kangoo je od prve generacije naprej očaral precej kupcev v Sloveniji, v zadnjih letih pa se je njegova vloga usmerila predvsem v raznolikost, saj je iskal kupce predvsem v gospodarskem sektorju. Tokrat si želi Renault imeti zopet več družinskih kupcev, ki ga bodo izbrali tudi zaradi modernega videza in tehnologij.

Dve liniji, druga namenjena manj zahtevnim kupcem

Francozi so družino kangooja razdelili na dva dela. Običajni kangoo bo tako z nekoliko več možnimi dodatki, izboljšanimi materiali in Express prinaša nekaj karoserijskih plastičnih dodatkov, ki jih bodo cenile predvsem aktivne družine. Foto: Renault večjo založenostjo z najnovejšo tehnologijo nagovarjal aktivne družine, zahtevnejše flotne kupce in tudi podjetnike, ki bodo avto uporabljali tudi za družinsko uporabo. Poleg potniške različice bo na voljo tudi tovorna.

Na drugi strani bo manj zahtevnim kupcem, ki potrebujejo avto le za prevoz od točke A do B in ne potrebujejo najnovejših digitalnih pripomočkov, na voljo kangoo express. Tudi express bo na voljo v potniški in tovorni različici, a bo cenejši od običajne različice. Namenjen bo predvsem kupcem zunaj Evrope, a odločitev ali bo na voljo v Sloveniji po besedah uvoznika še ni padla.

Drsna zadnja vrata za lahek dostop

Pri Renaultu so zelo ponosni na nova zadnja drsna vrata, poimenovana Easy Side Access, ki izboljša vstopanje oziroma dostop do zadnjega dela avtomobila. Kot pravijo, ima tovorni kangoo 1.416 milimetrov široka drsna vrata, kar je največ v njegovem segmentu in kar dvakrat več v primerjavi s predhodnikom.

Za zdaj so Francozi skrivnostni glede tehničnih podatkov, vseeno so potrdili, da bo poleg vrste dizelskih in bencinskih motorjev na voljo tudi električna različica. Zaupali so nam še prostornino tovornega prostora. V krajši različici bo imel 3,3 in v večji 4,9 kubičnega metra prostornine. Express naj bi bil oblečen v bolj preprosto zunanjo obleko in naj bi imel nekoliko več površin, ki bodo bolj vzdržljive na udarce.

Renault bo novo družino kangoo izdeloval v francoski tovarni Maubeuge, kangoo express pa bo na ceste zapeljal iz Maroka. V Slovenijo bo zapeljal spomladi prihodnje leto.

Na voljo bo tudi povsem električna različica, a podrobnih informacij vsaj za zdaj Renault ni razkril. Foto: Renault

Osvežena in moderna potniška kabina z večopravilno enoto, fizičnimi stikali za klimatsko napravo in novim trikrakim volanskim obročem. Foto: Renault